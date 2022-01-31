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Высокогорский мост достроят в следующем году

Высокогорский мост, январь 2022 года
Высокогорский мост, январь 2022 года. Иллюстрация: mintrans.krskstate.ru

К концу 2022-го строители планируют закончить пролеты моста и подходы к нему. Сейчас выполнено порядка половины всех работ.

#НОВОСТИ
Строительство Высокогорского моста в Красноярском края завершится в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства транспорта.
 
Как рассказал руководитель краевого Управления автомобильных дорог Андрей Журавлев, сейчас на мосту устанавливают пролет от четвертой до пятой опоры.
Уже смонтировали 34% металлоконструкций. Весной, после ледохода, продолжится возведение оставшейся опоры», — рассказал Журавлев.
В целом же сейчас готово 10 ил 11 опор Высокогорского моста, смонтирована большая часть пролетов и водопропускные трубы. По данным Минстранса, общая готовность объекта составляет более 50%. К концу этого года обещают сделать 85% работ. В частности, завершить устройство правобережного подхода к мосту.
 
Высокогорский мост достроят в следующем году 1
Работы на левобережном подходе, который включает в себя развязку с дорогой Красноярск — Енисейск, завершат в 2023 году. Следующим этапом станет строительство трассы от Высокогорского моста до посёлка Мотыгино, а это ещё более масштабная и финансово ёмкая стройка», — говорит министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.
Напомним, что непосредственно строительство Высокогорского моста началось осенью 2020 года (до этого искали подрядчиков и договаривались с поставщиками). Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 6 млрд рублей. Это будет седьмой мост через Енисей — и самый северный.
 
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Этот объем средств город получит в течение трех ближайших лет. Выделяться они будут в рамках соответствующего нацпроекта.

Минтранс показал, как возводят Высокогорский мост

Министерство транспорта Красноярского края опубликовало видео с площадки строительства Высокогорского моста. Протяженность объекта составит более 2 км, а длина через реку Енисей — почти 1,2 км.

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Автор: Петр Савельев
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