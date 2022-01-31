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Инфляция в Красноярском крае в 2021 году оказалась выше российской

Инфляция в Красноярском крае в 2021 году оказалась выше российской
Автор фото: Myriams-Fotos . Иллюстрация: pixabay.com

В декабре продукты и непродовольственные товары дорожали медленнее, а вот цены на услуги рванули вверх. В итоге к концу года инфляция в регионе достигла 9,04%.

#НОВОСТИ

Как отметили в Банке России, в декабре жители Красноярского края много летали по внутрироссийским маршрутам, высокий спрос на авиабилеты и рост цен на авиационное топливо подлили масла в костер инфляции.

Однако есть и такие товарные позиции, которые за год не выросли в цене или даже подешевели.

Так, например, яблоки и апельсины в декабре стоили меньше, чем год назад. На 4% выросла за год цена на виноград, на 5% — на груши. Цены на фрукты росли медленно или снижались благодаря росту импортных поставок. В частности, в наш край в декабре поставлялись большие партии цитрусовых из Марокко», — рассказал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Он добавил, что практически не выросли цены на многие позиции верхней зимней одежды. Например, женское зимнее пальто подешевело на 4%, не изменились за год цены на шубы и дубленки. Такая динамика цен сложилась из-за теплой зимы: в декабре температуры воздуха были выше обычных норм этого месяца, и сибиряки не спешили покупать новые теплые вещи. Кроме того, для привлечения клиентов и снижения товарных запасов продавцы зимней верхней одежды и обуви в декабре проводили длительные распродажи.

Напомним, официальная инфляция в России по итогам 2021 года составила 8,39%, с 2015 года это самый стремительный рост цен. В прогнозах Минэкономразвития плановый показатель инфляции предполагался на уровне 4%. Больше всего за год подорожали овощи из так называемого «борщевого набора»: капуста, картофель, свекла и лук – в некоторых регионах цены на них выросли в два раза. В 54 регионах России индекс потребительских цен вырос больше, чем в среднем по стране.

По данным ЕМИСС, в пяти субъектах Федерации он оказался двузначным: это Дагестан (годовая инфляция 11,82%), Калмыкия (11,5%), Хакасия (10,22%), Алтайский край (10,2%) и Севастополь (10%).

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Автор: Петр Савельев
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