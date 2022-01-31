Детские поликлиники Красноярска переходят на особый режим работы из-за ковида
Как сообщил краевой оперативный штаб, три детские поликлиники в Советском районе меняют режим работы, они будут принимать только инфекционных больных.
Это филиал детской поликлиники №8 (Партизана Железняка, 9А); Центр здоровья при поликлинике в Северном (Урванцева, 30А). Поликлиника в Солнечном (Солнечный бульвар, 7), где по проекту предусмотрены два разных входа, будет принимать и заболевших, и здоровых детей, разведя потоки пациентов.
Новый порядок приема начнет действовать уже с 1 февраля.
По данным оперштаба, сейчас в крае лечение от коронавируса на дому проходят более 20 тысяч взрослых и 4,5 тысячи детей. Еще почти 2800 взрослых и 145 детей находятся в больницах.
Как стало известно, некоторые взрослые поликлиники также приостановили плановый прием пациентов, переориентировавшись на инфекционных больных. Как пояснили в краевом Минздраве, главные врачи медицинских учреждений имеют право приостановить плановый прием, если видят в этом необходимость, и обязаны предупредить пациентов об изменениях. Более подробные комментарии в ведомстве обещали дать позднее.
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