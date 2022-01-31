Режим НМУ продлен на трое суток в Красноярске, Назарово и Минусинске

Режим «черного неба», действующий в Красноярске, Минусинске и Назарово с 27 января, продлили на трое суток до конца суток 3 февраля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.

Режим действует в городе в третий раз с начала 2022 года. В 2021 году он вводился 15 раз.

Режим неблагоприятных метеоусловий продлен до 19:00 3 февраля в городах Красноярск, Назарово и Минусинск», - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, 31 января в поименованных городах исследовали шесть проб атмосферного воздуха.

В Красноярске и Назарово зарегистрировано превышение нормативов по взвешенным частицам.

В Минусинске зарегистрировано превышение предельно допустимых максимально разовых концентраций по взвешенным веществам от 2,8 раза, по оксиду углерода до 1,8 раза.

Во время НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества.

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