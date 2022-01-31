Солдата из Красноярска застрелил прапорщик в подмосковной части

Сегодня, 31 января, в войсковой части в Подмосковье прапорщик «случайно застрелил из пистолета» солдата из Красноярска, — сообщает Следственный комитет.

Инцидент случился в казарме войсковой части — командир которой поручил прапорщику сопроводить военный груз, для этой задачи ему выдали боевое оружие и патроны к нему. В результате прапорщик выстрелил из пистолета и попал в срочника, находившегося рядом, по версии Следкома — случайно.

Ранение, нанесенное солдату, оказалось летальным.

По информации Дела.ру со ссылкой на телеграм-каналы, погибшего призвали из Красноярска, где покойный окончил магистратуру СФУ по направлению "экология и природопользование". Во время учебы Волков написал несколько научных работ об экологии. Например, о динамике численности лесных насекомых.

По информации Telegram-канала SHOT, 25-летний солдат-срочник Владислав Волков был застрелен в голову контрактником, когда ожидал отъезда из казармы в госпиталь, так как в последнее время из-за боли в ухе начал плохо слышать.

Выстреливший из пистолета старший прапорщик служит в этой части уже больше 10 лет. Коллеги отзываются о нем положительно. Говорят, он всегда заступался за солдат», - утверждает канал.

На прапорщика заведено уголовное дело по статье «нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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