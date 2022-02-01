Более 7 000 коек готовы развернуть в Красноярском крае для больных коронавирусом

На прошлой неделе в регионе было занято почти 70% коечного фонда ковидных госпиталей. Власти готовятся кратно увеличить его объем.

В Красноярском крае готовы по необходимости развернуть 6 800 взрослых коек и 530 детских для пациентов с COVID-19. Об этом заявил спикер местного Законодательного Собрания Алексей Додатко.

По его данным, сейчас в крае для стационарного лечения развернуто 1 682 взрослых места и 145 детских в 40 временных госпиталях. Сколько из них занято, Додатко не сообщил.

Напомним, что в середине прошлой недели министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик сообщил, из 3 500 коек, развернутых в ковидных госпиталях региона, занято 66,35%.

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