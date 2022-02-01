Более 7 000 коек готовы развернуть в Красноярском крае для больных коронавирусом
На прошлой неделе в регионе было занято почти 70% коечного фонда ковидных госпиталей. Власти готовятся кратно увеличить его объем.
Как сообщил краевой оперативный штаб, три детские поликлиники в Советском районе меняют режим работы, они будут принимать только инфекционных больных.
Каждый второй случай ковида в Красноярском крае – это «омикрон»
Как сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, заболеваемость коронавирусом выросла за неделю в 2,3 раза, однако в основном болезнь протекает легко, без госпитализаций.
Студентов СФУ отправили учиться на удаленку
Такое решение в вузе объясняют недавним постановлением главы Роспотребнадзора по Красноярскому краю об обязательной вакцинации студентов.
В Красноярске объявлен карантин в 90 школах и 39 детсадах
Чуть менее 500 классов и полсотни детсадовских групп полностью переведены на удаленку из-за ковида.