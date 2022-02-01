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Более 7 000 коек готовы развернуть в Красноярском крае для больных коронавирусом

Более 7 000 коек готовы развернуть в Красноярском крае для больных коронавирусом
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

На прошлой неделе в регионе было занято почти 70% коечного фонда ковидных госпиталей. Власти готовятся кратно увеличить его объем.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае готовы по необходимости развернуть 6 800 взрослых коек и 530 детских для пациентов с COVID-19. Об этом заявил спикер местного Законодательного Собрания Алексей Додатко.
 
По его данным, сейчас в крае для стационарного лечения развернуто 1 682 взрослых места и 145 детских в 40 временных госпиталях. Сколько из них занято, Додатко не сообщил.
 
Напомним, что в середине прошлой недели министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик сообщил, из 3 500 коек, развернутых в ковидных госпиталях региона, занято 66,35%.
 
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Автор: Петр Савельев
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