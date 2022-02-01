«Всех вылечат!»: Минздрав Красноярского края разъяснил новый порядок работы поликлиник
В связи с очередной волной коронавируса в крае вводится «обновленный временный порядок» работы поликлиник и скорой помощи. В первую очередь он касается заболевших ОРВИ и ковидом.
Как пояснили в минздраве, теперь получить больничный можно после вызова скорой помощи: бригада передает данные о состоянии пациента в поликлинику, и листок временной нетрудоспособности там должны открыть в день приезда скорой.
Можно оформить больничный по телефону: через номер 122 или кол-центр поликлиники. Количество операторов на линии 122 постоянно увеличивается.
По-прежнему в поликлиниках работают кабинеты неотложной помощи, куда можно прийти лично.
Не болевший ковидом и непривитый человек после контакты с больным должен быть изолирован на карантин до 7 дней, на этот срок будет оформлен и электронный больничный. Если признаков заболевания за это время не выявлено, больничный будет закрыт автоматически, идти за ним в поликлинику или звонить не нужно. Если же человек на карантине почувствует ухудшение состояния здоровья, то необходимо вызвать врача на дом или позвонить на линию 122.
В минздраве прокомментировали и информацию о приостановке плановых госпитализаций. Главные врачи медицинских учреждений имеют право перенести сроки планового лечения в связи с большим наплывом пациентов с инфекционными заболеваниями. Но в этом случае пациента обязаны предупредить.
Если вас не известили, то необходимо обращаться страховую организацию или на круглосуточную горячую линию «право на здоровье» 8-800-700-000-3. Выписка льготных рецептов и наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями и вакцинация в поликлиниках осуществляются в полном объёме. Если вам отказывают в выписке льготного рецепта, то необходимо обратиться на линию 122, горячую линию по лекарственному обеспечению Министерства здравоохранения 222-03-78», - отметили в минздраве.
Сейчас федеральное министерство здравоохранения разрабатывает регламент получения больничного дистанционно, без осмотра врача.
Напомним, накануне стало известно, что некоторые поликлиники меняют порядок работы: в частности, несколько детских поликлиник в Советском районе с 1 февраля начинают принимать только пациентов с признаками ОРВИ.
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