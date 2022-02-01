Количество заболевших ковидом за сутки в Красноярском крае перевалило за 2500
Об этом сообщил главный санитарный врач Дмитрий Горяев. По данным Роспотребнадзора, 460 человек из выявленных за сутки – это бессимптомные носители вируса.
Количество же госпитализаций составляет менее 10% от количества выявленных зараженных. В целом эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Красноярском крае превышен на 73,7%.
Как ранее сообщал Роспотребнадзор, каждый второй выявленный случай заболевания – это штамм «омикрон», также в крае выявляются зараженные «дельтой».
Напомним, в середине прошлой недели министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик сообщил, из 3 500 коек, развернутых в ковидных госпиталях региона, занято 66,35%. При необходимости будут развернуты дополнительные койки.
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