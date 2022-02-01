Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.02
77,47
86,50
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Количество заболевших ковидом за сутки в Красноярском крае перевалило за 2500

Количество заболевших ковидом за сутки в Красноярском крае перевалило за 2500
Автор фото: fernando zhiminaicela . Иллюстрация: pixabay.com

Об этом сообщил главный санитарный врач Дмитрий Горяев. По данным Роспотребнадзора, 460 человек из выявленных за сутки – это бессимптомные носители вируса.

#НОВОСТИ

Количество же госпитализаций составляет менее 10% от количества выявленных зараженных. В целом эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Красноярском крае превышен на 73,7%.

Как ранее сообщал Роспотребнадзор, каждый второй выявленный случай заболевания – это штамм «омикрон», также в крае выявляются зараженные «дельтой».

Напомним, в середине прошлой недели министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик сообщил, из 3 500 коек, развернутых в ковидных госпиталях региона, занято 66,35%. При необходимости будут развернуты дополнительные койки.

По теме:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • iHerb запрещен. Барнаульским районным судомiHerb запрещен. Барнаульским районным судом
  • Директора организации «Альпина» подозревают в неуплате налогов на сумму 3 млрд рублейДиректора организации «Альпина» подозревают в неуплате налогов на сумму 3 млрд рублей
  • Красноярские театры косит коронавирус. Отмены, переносы, замены спектаклейКрасноярские театры косит коронавирус. Отмены, переносы, замены спектаклей
  • Открылся турнир Гран-при «Иван Ярыгин»-2022Открылся турнир Гран-при «Иван Ярыгин»-2022
  • Красноярск ожидает потепление в начале февраляКрасноярск ожидает потепление в начале февраля
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.