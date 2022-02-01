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Красноярску добавили рейсов в Нерюнгри

Красноярску добавили рейсов в Нерюнгри
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Сейчас в этот якутский город летает только одна авикомпания — раз в неделю. Но с сегодняшнего дня этот список пополнился.

#НОВОСТИ
С 1 февраля 2022 года авиакомпания «ИрАэро» начала летать по маршруту «Красноярск-Нерюнгри». Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.
 
Полеты будут выполняться по вторникам: вылет из Красноярска в 15:20, из Нерюнгри — в 13:00. Дорога будет занимать чуть более трех часов.
На маршрут поставлены самолеты Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95).
 
Стоимость перелета туда и обратно начинается от 13 450 рублей.
 
До сегодняшнего дня в Нерюнгри из Красноярска можно было улететь только бортом авиакомпании «Якутия» и лишь по субботам.
 
Полетные программы и «ИрАэро», и «Якутии» на этом направлении будут работать до конца действия осенне-зимнего расписания аэропорта Красноярск.
 
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Автор: Петр Савельев
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