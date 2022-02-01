Красноярский край оказался пятым в Сибири по рентабельности бизнеса
Несмотря на то, что бизнес в регионе показал большую рентабельность, чем в среднем по России и по СФО, до лидерства ему еще далеко.
На фоне происходящего в мире сырьевого ралли наибольшую рентабельность продемонстрировала отрасль добычи полезных ископаемых: сырьевые предприятия в январе-сентябре 2021 года получили прибыль в размере 13,1% от своих активов. Это ключевой для российской экономики сектор, финансовые результаты которого тянут за собой средний показатель по всем прочим отраслям», — говорят в FinExpertiza.
Существенно сократилась просрочка по заработной плате в перерабатывающих отраслях. Зато в строительстве она прибавила в объеме.
Промышленное производство в Красноярском крае снижается второй месяц
С мая этого года промпроизводство регионе ежемесячно росло, но в октябре оно пошло на спад. При этом показатели с начала года хоть и растут, но не могут выйти за уровень пандемийного 2020-го.
Красноярский край занял предпоследнее место по объемам нового строительства
С начала года стройка в регионе выросла менее чем на треть. Это самый низкий прирост среди территорий с объемами строительства свыше миллиона квадратных метров.