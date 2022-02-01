Красноярский край оказался пятым в Сибири по рентабельности бизнеса

Несмотря на то, что бизнес в регионе показал большую рентабельность, чем в среднем по России и по СФО, до лидерства ему еще далеко.

Рентабельность (соотношение полученной прибыли и стоимости активов) крупных и средних предприятий Красноярского края по итогу трех кварталов оказалась на уровне 7,86%, что на 3,12 процентных пунктов большем, чем за тот же период 2020-го. Такие данные приводит аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Это пятый результат среди всех регионов Сибири. Лидером здесь является Хакасия (14,99%), а аутсайдером — Омская область (3,89%). Интересно, что эти же территории «разобрали» крайние позиции по динамике: Хакасия прибавила 16,03 п.п. (в прошлом году рентабельность бизнеса здесь была отрицательной), а Омская область — лишь 0,59 п.п. Справедливости ради, правда, стоит сказать, что в одной из территорий динамика оказалась нисходящей — в Республике Алтай рентабельность бизнеса снизилась на 8,97 п.п. (с 14,25% до 5,28%).

В среднем же по Сибири рентабельность крупных и средних предприятий выросла на 4,5 п.п. — до 8,46%. А по России ее динамика составила 3,73 п.п. — с 2,71% за три квартала 2020 года до 6,44% за тот же период 2021-го.

На фоне происходящего в мире сырьевого ралли наибольшую рентабельность продемонстрировала отрасль добычи полезных ископаемых: сырьевые предприятия в январе-сентябре 2021 года получили прибыль в размере 13,1% от своих активов. Это ключевой для российской экономики сектор, финансовые результаты которого тянут за собой средний показатель по всем прочим отраслям», — говорят в FinExpertiza.

Читайте также:

Зарплатные долги в Красноярском крае за год снизились почти на 17% Существенно сократилась просрочка по заработной плате в перерабатывающих отраслях. Зато в строительстве она прибавила в объеме.

Промышленное производство в Красноярском крае снижается второй месяц

С мая этого года промпроизводство регионе ежемесячно росло, но в октябре оно пошло на спад. При этом показатели с начала года хоть и растут, но не могут выйти за уровень пандемийного 2020-го.

Красноярский край занял предпоследнее место по объемам нового строительства

С начала года стройка в регионе выросла менее чем на треть. Это самый низкий прирост среди территорий с объемами строительства свыше миллиона квадратных метров.