Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.02
77,13
86,78
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский край оказался пятым в Сибири по рентабельности бизнеса

Красноярский край оказался пятым в Сибири по рентабельности бизнеса
Иллюстрация: pixabay.com

Несмотря на то, что бизнес в регионе показал большую рентабельность, чем в среднем по России и по СФО, до лидерства ему еще далеко.

#НОВОСТИ
Рентабельность (соотношение полученной прибыли и стоимости активов) крупных и средних предприятий Красноярского края по итогу трех кварталов оказалась на уровне 7,86%, что на 3,12 процентных пунктов большем, чем за тот же период 2020-го. Такие данные приводит аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
 
Это пятый результат среди всех регионов Сибири. Лидером здесь является Хакасия (14,99%), а аутсайдером — Омская область (3,89%). Интересно, что эти же территории «разобрали» крайние позиции по динамике: Хакасия прибавила 16,03 п.п. (в прошлом году рентабельность бизнеса здесь была отрицательной), а Омская область — лишь 0,59 п.п. Справедливости ради, правда, стоит сказать, что в одной из территорий динамика оказалась нисходящей — в Республике Алтай рентабельность бизнеса снизилась на 8,97 п.п. (с 14,25% до 5,28%).
 
Красноярский край оказался пятым в Сибири по рентабельности бизнеса 1
 
В среднем же по Сибири рентабельность крупных и средних предприятий выросла на 4,5 п.п. — до 8,46%. А по России ее динамика составила 3,73 п.п. — с 2,71% за три квартала 2020 года до 6,44% за тот же период 2021-го.
На фоне происходящего в мире сырьевого ралли наибольшую рентабельность продемонстрировала отрасль добычи полезных ископаемых: сырьевые предприятия в январе-сентябре 2021 года получили прибыль в размере 13,1% от своих активов. Это ключевой для российской экономики сектор, финансовые результаты которого тянут за собой средний показатель по всем прочим отраслям», — говорят в FinExpertiza.
Читайте также:
Зарплатные долги в Красноярском крае за год снизились почти на 17%

Существенно сократилась просрочка по заработной плате в перерабатывающих отраслях. Зато в строительстве она прибавила в объеме.

Промышленное производство в Красноярском крае снижается второй месяц

С мая этого года промпроизводство регионе ежемесячно росло, но в октябре оно пошло на спад. При этом показатели с начала года хоть и растут, но не могут выйти за уровень пандемийного 2020-го.

Красноярский край занял предпоследнее место по объемам нового строительства

С начала года стройка в регионе выросла менее чем на треть. Это самый низкий прирост среди территорий с объемами строительства свыше миллиона квадратных метров.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярские театры косит коронавирус. Отмены, переносы, замены спектаклейКрасноярские театры косит коронавирус. Отмены, переносы, замены спектаклей
  • Открылся турнир Гран-при «Иван Ярыгин»-2022Открылся турнир Гран-при «Иван Ярыгин»-2022
  • Красноярск ожидает потепление в начале февраляКрасноярск ожидает потепление в начале февраля
  • Суд: недостроенный ТЦ в Солонцах законсервироватьСуд: недостроенный ТЦ в Солонцах законсервировать
  • Открылся XX Международный Канский видеофестивальОткрылся XX Международный Канский видеофестиваль
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.