Министром спорта Красноярского края назначен Денис Петровский

До последнего времени новый глава спортивного ведомства занимался организацией гонок «Формулы-1» в России.

Красноярскому краю назначили нового министра спорта. Им стал Денис Петровский, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Петровскому сейчас 37 лет. В начале карьеры — с 2005 по 2012 год — он работал спортивным журналистом в различных редакциях, а в 2013-м перешел в «Олимпстрой», который занимался организацией Олимпийских игр в Сочи.

В 2016 году Денис Петровский занял пост спортивного диретктора красноярского футбольного клуба «Енисей». Покинул он команду в 2020-м — после инцидента с ее соцсетями.

Последнее место работы Петровского — компания «Росгонки», которая занимается организацией российского этапа Гран-при «Формулы-1». В ней он был коммерческим директором.

Прежний министр спорта края Павел Ростовцев оставил свой пост в начале декабря 2021 года, перейдя в статус советника губернатора региона. Через пару недель стало известно , что на его место прочат Петровского.

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