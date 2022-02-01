Красноярская краевая больница остановила плановый прием из-за пандемии
Решение обосновывается ухудшением эпидемиологической обстановки, — сообщает телеканал «Енисей» со ссылкой на главрача Егора Корчагина.
Лечение пациентов, которым нужно провести плановые операции, связанные с хроническими болезнями, или имплантацию суставов, отложат на 1,5…2 месяца.
По словам г-на Корчагина, у пациентов сейчас повышен риск заразиться коронавирусом в больнице, кроме того, наблюдаются проблемы с нехваткой персонала — по состоянию на прошлую пятницу 28 января на больничном находилось 40% операционных бригад.
Тем не менее, неотложная помощь будет оказываться в штатном режиме, в том числе и онкобольным.
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