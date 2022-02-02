Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 02.02
77,13
86,78
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Норникель» будет продавать металлы для электромобилей в виде токенов

«Норникель» будет продавать металлы для электромобилей в виде токенов
Иллюстрация: rbk.ru

Каждый цифровой биржевой инструмент будет обеспечен пятью металлами, пропорционально тому, как они используются при производстве электромобилей.

#НОВОСТИ
Глобальный палладиевый фонд «Норникеля» выпустил цифровые биржевые инструменты (ЕТС) на металлы, необходимые для производства электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба компании.
 
Объем эмиссии составляет $10 млн. Размещены токены на миланской фондовой бирже Borsa Italiana, а в ближайшие несколько недель пройдет их листинг на немецкой фондовой бирже Deutsche Börse, Лондонской фондовой бирже и Швейцарской бирже.
 
Сейчас каждый ЕТС обеспечен пятью металлами: медь (40%), палладий (28,13%), никель (18,65%), кобальт (11,45%) и платина (1,77%). В дальнейшем эта пропорция будет ежегодно пересматриваться в зависимости от того, как они используются согласно индексу GPF Electric Vehicle Index, который включает металлы по принципу их применения в четырех сегментах электромобилей: аккумуляторных источниках питания (BEV), гибридах (HEV), подключаемых гибридах (PHEV) и электромобилях на топливных элементах (FCEV). Возможно даже включение в корзину новых металлов, если они будут востребованы.
 
Физически металлы будут храниться в хранилищах Лондонского рынка платины и палладия (LPPM) в Лондоне и Швейцарии, а также сертифицированных Лондонской биржей металлов складах в Роттердаме.
В последние годы мы видим просто невероятный рост спроса на электромобили, и это лишь начало глобального тренда по замещению двигателей внутреннего сгорания. Когда только начинаешь инвестировать в эту отрасль, могут возникнуть сложности с выбором активов, особенно акций эмитентов, оценки стоимости которых существенно отличаются друг от друга. Неясно, какие технологии или компании в итоге станут лидерами. Наш фонд предлагает инвесторам высокотехнологичную альтернативу с обеспечением в виде физического хранения металлов и более выгодным соотношением риска и доходности по сравнению с инвестициями в акции» -говорит генеральный директор GPF Александр Стоянов.
Как отметил руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля» Антон Берлин, его компания стала первой из металлургического сектора, кто предоставил инвесторам возможность приобретать металлы, используемые для производства электромобилей, в форме цифровых контрактов.
Благодаря нашему цифровому биржевому инструменту инвесторы получат доступ к сырьевым товарам, необходимым для глобальной декарбонизации экономики. Именно поэтому сегодня на него наблюдается повышенный спрос», — сказал он.
Напомним, что первые токены на металлы (тогда это был палладий) «Норникель» выпустил еще в декабре 2020 года, а в сентябре 2021 компания в виде цифровых контрактов разместила на Венской фондовой бирже первую партию углеродно-нейтрального никеля. В целом же ЕТС «Норинкеля», выпущенные на блокчейн-платформе Atomyze, сейчас торгуются на Лондонской, Франкфуртской, Швейцарской и Итальянской фондовых биржах. В их форме компания продает золото, серебро, платину, палладий, никель и медь.
 
Читайте также:
«Норникель» получил грант на расширение производства металла для аккумуляторов

Деньги получит завод компании, расположенный в Финляндии. Эти средства позволят почти вдвое увеличить его объем производства.

«Норникель» определился с инвестпланами на следующий год

Совет директоров компании утвердил бюджет 2022 года. В нем отражены все аспекты новой стратегии концерна.

Промышленников проверили на устойчивость к кибератакам

ФСБ России провела учения по противодействию киберугрозам. В них приняли участие многие крупные компании, в том числе и работающие в Красноярском крае.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Солдата из Красноярска застрелил прапорщик в подмосковной частиСолдата из Красноярска застрелил прапорщик в подмосковной части
  • «РусГидро» выбрало офис и жилье в Красноярске для сотрудников Исполнительного аппарата«РусГидро» выбрало офис и жилье в Красноярске для сотрудников Исполнительного аппарата
  • «Всех вылечат!»: Минздрав Красноярского края разъяснил новый порядок работы поликлиник«Всех вылечат!»: Минздрав Красноярского края разъяснил новый порядок работы поликлиник
  • Два новых ЦБК собираются построить в Красноярском крае с участием ФНБДва новых ЦБК собираются построить в Красноярском крае с участием ФНБ
  • Количество заболевших ковидом за сутки в Красноярском крае перевалило за 2500Количество заболевших ковидом за сутки в Красноярском крае перевалило за 2500
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.