«Норникель» будет продавать металлы для электромобилей в виде токенов

Каждый цифровой биржевой инструмент будет обеспечен пятью металлами, пропорционально тому, как они используются при производстве электромобилей.

Глобальный палладиевый фонд «Норникеля» выпустил цифровые биржевые инструменты (ЕТС) на металлы, необходимые для производства электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Объем эмиссии составляет $10 млн. Размещены токены на миланской фондовой бирже Borsa Italiana, а в ближайшие несколько недель пройдет их листинг на немецкой фондовой бирже Deutsche Börse, Лондонской фондовой бирже и Швейцарской бирже.

Сейчас каждый ЕТС обеспечен пятью металлами: медь (40%), палладий (28,13%), никель (18,65%), кобальт (11,45%) и платина (1,77%). В дальнейшем эта пропорция будет ежегодно пересматриваться в зависимости от того, как они используются согласно индексу GPF Electric Vehicle Index, который включает металлы по принципу их применения в четырех сегментах электромобилей: аккумуляторных источниках питания (BEV), гибридах (HEV), подключаемых гибридах (PHEV) и электромобилях на топливных элементах (FCEV). Возможно даже включение в корзину новых металлов, если они будут востребованы.

Физически металлы будут храниться в хранилищах Лондонского рынка платины и палладия (LPPM) в Лондоне и Швейцарии, а также сертифицированных Лондонской биржей металлов складах в Роттердаме.

В последние годы мы видим просто невероятный рост спроса на электромобили, и это лишь начало глобального тренда по замещению двигателей внутреннего сгорания. Когда только начинаешь инвестировать в эту отрасль, могут возникнуть сложности с выбором активов, особенно акций эмитентов, оценки стоимости которых существенно отличаются друг от друга. Неясно, какие технологии или компании в итоге станут лидерами. Наш фонд предлагает инвесторам высокотехнологичную альтернативу с обеспечением в виде физического хранения металлов и более выгодным соотношением риска и доходности по сравнению с инвестициями в акции» -говорит генеральный директор GPF Александр Стоянов.

Как отметил руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля» Антон Берлин, его компания стала первой из металлургического сектора, кто предоставил инвесторам возможность приобретать металлы, используемые для производства электромобилей, в форме цифровых контрактов.

Благодаря нашему цифровому биржевому инструменту инвесторы получат доступ к сырьевым товарам, необходимым для глобальной декарбонизации экономики. Именно поэтому сегодня на него наблюдается повышенный спрос», — сказал он.

Напомним, что первые токены на металлы (тогда это был палладий) «Норникель» выпустил еще в декабре 2020 года, а в сентябре 2021 компания в виде цифровых контрактов разместила на Венской фондовой бирже первую партию углеродно-нейтрального никеля. В целом же ЕТС «Норинкеля», выпущенные на блокчейн-платформе Atomyze, сейчас торгуются на Лондонской, Франкфуртской, Швейцарской и Итальянской фондовых биржах. В их форме компания продает золото, серебро, платину, палладий, никель и медь.

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