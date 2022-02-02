Группа Berrywood Family открывает в Красноярске грузинское бистро
Посетителям обещают открытую кухню и национальные блюда, переработанные с учетом традиций других стран.
В интерьере отображена старинная грузинская улочка, с резными балконами, черепичными крышами, развешанными традиционными коврами, фонтаном и уютными столами под раскинувшимся древним деревом», — сказано в посте, посвященном заведению.
В благотворительной акции приняло участие около двух десятков красноярских заведений общественного питания. Все собранные деньги пойдут на реабилитацию больного ребенка.
Человек года - 2021: номинация «Ресторатор. Лучший новый проект»
Заведение с сибирским колоритом, рыбные рестораны и гастрономический проект, запущенный при вузе. «ДК» рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации Ресторатор. Лучший новый проект
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Николая Боброва признали лучшим в своей номинации. Эксперты также высоко оценили организованный Berrywood Family, в которую входит заведение, фестиваль «Тайгастро».