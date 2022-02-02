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Группа Berrywood Family открывает в Красноярске грузинское бистро

Группа Berrywood Family открывает в Красноярске грузинское бистро
Иллюстрация: t.me/baldebut

Посетителям обещают открытую кухню и национальные блюда, переработанные с учетом традиций других стран.

#НОВОСТИ
В Красноярске откроется новое кафе «Дзе». Об этом сообщили в Instagram ресторанной группы Berrywood Family, частью которой и станет заведение.
 
Формат кафе описывается как гранд бистро. Кухня — современная грузинская, построенная на гастрономических традициях этой страны в авторской обработке и с вкраплениями кухонь Ливана, Греции, Италии и Франции. Бренд-шефом заведения станет Михаил Михайлов, перешедший в него из бара «Булгаков».
 
Дизайн разрабатывали давние партнеры Berrywood Family — студия Left Desig.
В интерьере отображена старинная грузинская улочка, с резными балконами, черепичными крышами, развешанными традиционными коврами, фонтаном и уютными столами под раскинувшимся древним деревом», — сказано в посте, посвященном заведению.
Рассчитано гранд бистро на 180 посетителей. Расположено оно на улице Весны, 30. Работать начнет 3 февраля 2022 года.
 
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Николая Боброва признали лучшим в своей номинации. Эксперты также высоко оценили организованный Berrywood Family, в которую входит заведение, фестиваль «Тайгастро».

Автор: Петр Савельев
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