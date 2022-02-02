Группа Berrywood Family открывает в Красноярске грузинское бистро

Посетителям обещают открытую кухню и национальные блюда, переработанные с учетом традиций других стран.

В Красноярске откроется новое кафе «Дзе». Об этом сообщили в Instagram ресторанной группы Berrywood Family, частью которой и станет заведение.

Формат кафе описывается как гранд бистро. Кухня — современная грузинская, построенная на гастрономических традициях этой страны в авторской обработке и с вкраплениями кухонь Ливана, Греции, Италии и Франции. Бренд-шефом заведения станет Михаил Михайлов, перешедший в него из бара «Булгаков».

Дизайн разрабатывали давние партнеры Berrywood Family — студия Left Desig.

В интерьере отображена старинная грузинская улочка, с резными балконами, черепичными крышами, развешанными традиционными коврами, фонтаном и уютными столами под раскинувшимся древним деревом», — сказано в посте, посвященном заведению.

Рассчитано гранд бистро на 180 посетителей. Расположено оно на улице Весны, 30. Работать начнет 3 февраля 2022 года.

Читайте также:

«Марафон еды» помог собрать деньги для ребенка с ДЦП В благотворительной акции приняло участие около двух десятков красноярских заведений общественного питания. Все собранные деньги пойдут на реабилитацию больного ребенка.

Человек года - 2021: номинация «Ресторатор. Лучший новый проект»

Заведение с сибирским колоритом, рыбные рестораны и гастрономический проект, запущенный при вузе. «ДК» рассказывает о претендентах на премию «Человек года» в номинации Ресторатор. Лучший новый проект

Шеф-повар красноярской «Тунгуски» получил ресторанную «Пальмовую ветвь»

Николая Боброва признали лучшим в своей номинации. Эксперты также высоко оценили организованный Berrywood Family, в которую входит заведение, фестиваль «Тайгастро».