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Кредитный рейтинг Красноярского края повысили почти до максимума

Кредитный рейтинг Красноярского края повысили почти до максимума
Иллюстрация: pixabay.com

Сейчас у региона четыре кредитных рейтинга. Один из них теперь почти максимальный. Причина, как говорят эксперты, в сбалансированной бюджетной политике.

#НОВОСТИ
Красноярскому краю повысили кредитный рейтинг от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Теперь он находится на уровне АА (RU) с прогнозом «Стабильный», а до этого был АА- (RU) с тем же прогнозом.
 
Как сказано в отчете агентства, повышение рейтинга связано с ростом свободной ликвидности региона — по итогам 2021 года объем накопленной ликвидности в 1,4 раза превысил совокупный долг края.
Рейтинг Красноярского края обусловлен сбалансированной бюджетной политикой, невысокой долговой нагрузкой при плавном графике погашения долга и минимальных рисках рефинансирования в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также значительным объемом накопленной ликвидности. Дополнительную поддержку кредитному рейтингу Края оказывают высокие показатели развития его экономики и, как следствие, сильный экономический профиль», — сказано в документе.
Однако аналитики отмечают, что у края есть и сдерживающие факторы. И основной из них — возросшая зависимость доходов бюджета от сырьевого сектора и металлургии.
По расчетам АКРА, за 11 месяцев 2021 года порядка 40% налоговых поступлений в бюджет Края были обеспечены металлургическим сектором и добычей руд цветных металлов. Данная ситуация обусловлена получением в минувшем году сверхдоходов в ряде добывающих и обрабатывающих отраслей», — говорится в отчете.
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Средства будут выделяться тремя транжами, разбитыми по годам. В общей сложности речь идет о 120 млн рублей.

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С самого старта работы по формированию бюджета города идет его обсуждение с депутатским корпусом, которое завершается принятием бюджета на последней в нынешнем году сессии Горсовета.

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С его помощью планируют компенсировать дефицит бюджета. Формировать его будут за счет дополнительных налоговых доходов и остатков денег в бюджете на начало года.

Автор: Петр Савельев
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