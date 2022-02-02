Атомный ледокол «Сибирь» совершил первый рабочий рейс в акваторию Енисея

Второй серийный ледокол нового проекта 22220, который вошел в состав «Атомфлота» в конце января нынешнего года, провел теплоход «Терский берег» в порт Дудинка.

Впервые атомный ледокол проекта 22220 зашел в Енисейский залив и отработал в реке на малых глубинах. Судно подтвердило способность одинаково эффективно действовать на открытых морских участках и на мелководье. В Енисейском заливе толщина льда доходила до полутора метров, что не помешало атомному ледоколу обеспечить коммерческую скорость проводки», - сообщили в «Атомфлоте».

Таким образом новый ледокол продемонстрировал свою универсальность.

Атомоход «Сибирь» провел по Северному морскому пути теплоходы «Турухан» и «Терский берег». «Турухан» остался при входе в Енисейский залив, а «Терский берег» проследовал за ледоколом в порт Дудинка. В ближайшее время «Сибирь» вернется за вторым теплоходом и также проведет его в Дудинку.

Ледоколы проекта 22220 – это новая серия судов, разработанных специально для обслуживания Северного морского пути и экспедиций в Арктику. Это самые большие и мощные ледоколы в мире. Первым судном серии стал ледокол «Арктика». Сейчас на Балтийском заводе строят третий корабль по заказу «Атомфлота» - ледокол «Урал», судно должно быть готово к передаче заказчику в конце 2022 года. Следующие два ледокола в серии получат названия «Якутия» и «Чукотка», их ввод в строй ожидается в 2025-2026 году.

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