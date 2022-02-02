Дело главы «Татышев-парка» Максима Бархатова передано в суд
Руководителя муниципальной организации обвиняют в получении взятки дорогими автомобилями. Взяткодатель уже осужден, Максиму Бархатову грозит длительный срок лишения свободы.
Обвинения против бывшего руководителя «Татышев-парка» включает в себя несколько статей УК: ч. 1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
По версии следствия, в период с 2019 г. по 2020 г. Бархатов получил от предпринимателя два автомобиля: Lexus LX 570 стоимостью около 7 млн рублей, Mercedes-Benz E 300 стоимостью 1,5 млн рублей и топливную карту на использование бензина с ежедневным лимитом 250 литров. Взамен глава муниципального предприятия должен был без торгов заключить контракты на благоустройство и обслуживание территории «Татышев-парка». Сумма заключенных договоров составила более 28,6 млн рублей, уточняет пресс-служба краевой прокуратуры.
При этом договаривающиеся стороны провели несколько операций, легализующих появление у главы муниципального предприятия дорогих автомобилей.
Сейчас на имущество Максима Бархатова наложен арест на сумму около 7 млн рублей.
Дело будет рассматриваться Октябрьским районным судом.
Взяткодатель уже осужден: ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком и штрафом в миллион рублей.
Напомним, бывший чемпион по пауэрлифтингу Максим Бархатов возглавил МАУ в апреле 2019 года, и уже в сентябре депутаты Горсовета Красноярска потребовали отстранить его от должности, поскольку, по их мнению, руководитель предприятия не имеет представления о том, как управлять островом и развивать его.
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