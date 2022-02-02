Сибиряк продает «Русгидро» Hilton под штаб-квартиру
Корпорация «Русгидро» купит под главный офис здание на Театральной площади в Красноярске.
Сделка будет заключена в I п. 2022 года, — об этом пишет ряд СМИ со ссылкой на информацию от Валерия Шевелева, главного инженера строительной компании «Сибиряк».
Также госкорпорация приобретет квартиры и апартаменты для сотрудников в жилом районе «Новоостровский» на территории бывшего Завода комбайнов. На данный момент подписан договор купли-продажи на 170 квартир, всего планируется приобретение 600 жилых помещений. Интересно, что квартиры приобретаются в черновой отделке, покупатель планирует произвести благоустройство самостоятельно.
Напомним, на днях Виктор Хмарин, Председатель Правления — Генеральный директор «Русгидро» анонсировал переезд центрального офиса госкорпорации в Красноярск в 2024 году.
Что касается здания на Театральной площади — там планировалось возведение пятизвездочной гостиницы высотой девять этажей. Строительство объекта было начато в 2013 году ГК «Сибагропромстрой», но через несколько месяцев стройку заморозили. В июне 2015 года права на объект приобрела стройкомпания «Сибиряк», директор которого Владимир Егоров заявил о возобновлении проекта в новом формате и готовности международной сети отелей и курортов Hilton Hotels & Resorts открыть здесь свои гостеприимные двери. Инвестиции в проект на тот момент оценивались в 700 млн рублей. В связи с подготовкой к Универсиаде масштабные работы развернулись лишь в сентябре 2019 года. По данным Росреестра, объект готов на 85%.
Кроме того, на примыкающей к зоне строительства пл. Чехова запланирована двухуровневая парковка. ПСД, на разработку мэрия потратила 14,5 млн рублей, не только готова, но и уже находится на стадии проверки госэкспертизой. В феврале 2022 года планируется провести общественные слушания по этому проекту.
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