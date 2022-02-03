Овощеводам Красноярского края компенсируют расходы на технику

Раньше аграрии из этого сегмента не имели доступа к подобной господдержке. Теперь же ее распространили и на них.

Аграрии Красноярского края, выращивающие картофель и овощи, в 2022 году смогут рассчитывать на 50-процентную компенсацию затрат на покупку новой специализированной техники. Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.

Помимо этого, крестьяне смогут получить госпомощь на оплату первоначального взноса и очередных платежей при покупке сельхозтехники в лизинг, капитальный ремонт тракторов и их агрегатов, приобретение оборудования для цифрового земледелия», — рассказали в ведомстве.

Всего в этом году на обновление сельхозтехники в краевом бюджете заложено более 1,3 млрд рублей. Эти деньги пойдут на частичные компенсации аграриям затрат на покупку новых тракторов, самоходных зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, зерносушилок и посевных комплексов.

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