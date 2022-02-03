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Овощеводам Красноярского края компенсируют расходы на технику

Овощеводам Красноярского края компенсируют расходы на технику
Иллюстрация: krskstate.ru

Раньше аграрии из этого сегмента не имели доступа к подобной господдержке. Теперь же ее распространили и на них.

#НОВОСТИ
Аграрии Красноярского края, выращивающие картофель и овощи, в 2022 году смогут рассчитывать на 50-процентную компенсацию затрат на покупку новой специализированной техники. Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и торговли.
Помимо этого, крестьяне смогут получить госпомощь на оплату первоначального взноса и очередных платежей при покупке сельхозтехники в лизинг, капитальный ремонт тракторов и их агрегатов, приобретение оборудования для цифрового земледелия», — рассказали в ведомстве.
Всего в этом году на обновление сельхозтехники в краевом бюджете заложено более 1,3 млрд рублей. Эти деньги пойдут на частичные компенсации аграриям затрат на покупку новых тракторов, самоходных зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, зерносушилок и посевных комплексов.
 
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В Шушенском откроется первый магазин при заготконторе

Проект возрождения заготконтор на юге Красноярского края стартовал еще в прошлом году. Сейчас при них начали открывать магазины, которые будут торговать местной продукцией.

Убирать картофель в Красноярском крае будет уникальный комбайн

По производительности новая машина кратно превосходит технику, которая использовалась ранее. Окупить ее приобретение аграрии намерены максимум за пять лет.

Автор: Петр Савельев
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