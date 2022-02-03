Красноярский «Центр питания» оштрафовали за отравление школьников

Инцидент произошел в начале 2021 года. Осенью прокуратура обратилась в суд, чтобы привлечь организацию к административной ответственности.

Красноярское краевое бюджетное учреждение «Центр питания» оштрафовано за халатное отношение к санитарно-эпидемиологическим нормам при производстве, что привело к отравлению школьников в начале 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.

С требование привлечь «Центр питания» к ответственности в суд обратилась краевая прокуратура. Основанием стал инцидент с отравлением учащихся «Школы космонавтики», в результате которого пострадало 40 детей.

Как указано в заявлении прокурора, в работе «Центра питания» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Также на предприятии был обнаружен очаг золотистого стафилококка, который и привел к заболеванию школьников.

Арбитражный суд признал справедливость доводов прокуратуры и оштрафовал «Центр питания» на 150 000 рублей.

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