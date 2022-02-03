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Школу в 3-м микрорайоне Солнечного построят в 2024 году

Школу в 3-м микрорайоне Солнечного построят в 2024 году
Иллюстрация: instagram.com/eremin__krsk

Сейчас власти ищут подрядчика для строительства. За школу ему готовы заплатить свыше полутора миллиардов рублей из городского бюджета.

#НОВОСТИ
Общеобразовательную школу на 1 100 учащихся в 3-м микрорайоне Солнечного (Красноярск) должны построить к концу первого полугодия 2024 года. Такой срок указан в проекте контракта, который размещен на сайте госзакупок.
 
Школу в 3-м микрорайоне Солнечного построят в 2024 году 1
 
Начальная стоимость контракта составляет почти 1,54 млрд рублей. Источник финансирования — городской бюджет.
 
Желающие побороться за право построить новую школу в Солнечном, могут подать заявку до 10 февраля 2022 года. Победителя определят через четыре дня. Когда с ним подпишут контракт, неизвестно, но именно эта дата будет считаться началом строительства.
 
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Всего за ближайшие два года в регионе планируется отремонтировать 33 общеобразовательных учреждения. Общий объем финансирования превысит 2 млрд рублей.

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Новая школа будет расположена на Таймыре, в ней учатся дети из трех населенных пунктов – поселков Хета, Новая и Катырык, численность учащихся не превышает ста человек.

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Помимо стройки, муниципалитет планирует заняться реконструкцией и проектирование подобных объектов. Упор обещают сделать на новые микрорайоны и жилые комплексы.

Автор: Петр Савельев
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