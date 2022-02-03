Школу в 3-м микрорайоне Солнечного построят в 2024 году

Сейчас власти ищут подрядчика для строительства. За школу ему готовы заплатить свыше полутора миллиардов рублей из городского бюджета.

Общеобразовательную школу на 1 100 учащихся в 3-м микрорайоне Солнечного (Красноярск) должны построить к концу первого полугодия 2024 года. Такой срок указан в проекте контракта, который размещен на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет почти 1,54 млрд рублей. Источник финансирования — городской бюджет.

Желающие побороться за право построить новую школу в Солнечном, могут подать заявку до 10 февраля 2022 года. Победителя определят через четыре дня. Когда с ним подпишут контракт, неизвестно, но именно эта дата будет считаться началом строительства.

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Новая школа будет расположена на Таймыре, в ней учатся дети из трех населенных пунктов – поселков Хета, Новая и Катырык, численность учащихся не превышает ста человек.

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Помимо стройки, муниципалитет планирует заняться реконструкцией и проектирование подобных объектов. Упор обещают сделать на новые микрорайоны и жилые комплексы.