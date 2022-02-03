Школу в 3-м микрорайоне Солнечного построят в 2024 году
Сейчас власти ищут подрядчика для строительства. За школу ему готовы заплатить свыше полутора миллиардов рублей из городского бюджета.
Всего за ближайшие два года в регионе планируется отремонтировать 33 общеобразовательных учреждения. Общий объем финансирования превысит 2 млрд рублей.
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Новая школа будет расположена на Таймыре, в ней учатся дети из трех населенных пунктов – поселков Хета, Новая и Катырык, численность учащихся не превышает ста человек.
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Помимо стройки, муниципалитет планирует заняться реконструкцией и проектирование подобных объектов. Упор обещают сделать на новые микрорайоны и жилые комплексы.