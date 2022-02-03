Сергей Еремин предложил придумать имя уличному пылесосу

Вакуумные пылесосы для уборки улиц разработали несколько лет назад в муниципальном предприятии САТП, конструкция отличается простотой сборки и обслуживания.

Нынешним летом на улицы города выйдут уже 18 таких пылесосов. Это позволит более эффективно бороться с пылью на улицах города.

Мэр Красноярска в своем инстаграме похвалил красноярских кулибиных за удачную конструкцию – дешевую, мощную, проворную и практически бесшумную, и предложил жителям Красноярска придумать пылесосу название.

В комментариях градоначальнику пока предложили только одно название: Смог, и поинтересовались, может ли этот пылесос очистить черное небо в Красноярске.

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