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Экспорт зерна из Красноярского края сократился более чем вдвое

Экспорт зерна из Красноярского края сократился более чем вдвое
Иллюстрация: agroworlddergisi.com

Внутри России отправка злаковых и масличных культур из региона выросла на три четверти. А вот зарубежные направления ощутимо просели.

#НОВОСТИ
В январе 2022 года из Красноярского края было экспортировано более 16,1 тысячи тонн зерна и рапса, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
 
Основная доля пришлась на рапс, который отправился в Беларусь — 14,5 тысячи тонн. Остальное ушло в Казахстан (0,8 тысячи тонн пшеницы), Монголию (0,1 тысячи тонн овса) и другие страны.
 
Как рассказали DK.RU в краевом Россельхознадзоре, объем отправленного за рубеж зерна и рапса на начало этого года на 69% меньше, чем было в аналогичном месяце 2021-го. Причины такого сокращения в краевом Министерстве сельского хозяйства и торговли обещали пояснить позже.
 
Меж тем внутрироссийские отгрузки выращенных в крае зерновых и масличных культур, а также продуктов их переработки, по итогу января 2022-го выросли на 80% по отношению к январю прошлого года. Всего за месяц местным Россельхознадзором было проконтролировано почти 148 тысяч тонн этих культур. Чаще всего их отгружали в Челябинскую, Псковскую, Свердловскую и Ленинградскую области, а также в Санкт-Петербург.
 
Напомним, что в целом за 2021 год из Красноярского края за рубеж было отправлено более 194,1 тысячи тонн зерна, продуктов его переработки и семян рапса. Основная масса — в Монголию.
 
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В целом, по итогу года, объемы поставок древесины из региона за рубеж сократились. Однако пиломатериалы продолжают превалировать в отгрузках.

Красноярские товары будут поставлять в Афганистан, Иран и Таджикистан

Для этого в Таджикистане создадут логистический центр, который будет администрировать эти поставки.

Аграриям Красноярского края обновили господдержку

Сессия Заксобрания приняла новую версию закона о поддержке АПК региона. Изменения коснулись овощеводов, животноводов и племенного дела.

Автор: Петр Савельев
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