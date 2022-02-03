На улучшение условий труда и отдыха кразовцев РУСАЛ направит более 20 млн рублей

РУСАЛ выделил более 20 млн рублей на ремонт помещений Красноярского алюминиевого завода. 13,5 млн рублей запланировано на ремонт шести комнат в электролизных корпусах.

РУСАЛ выделил более 20 млн рублей на ремонт бытовых и административных помещений, а также жилищного фонда Красноярского алюминиевого завода.

13,5 млн рублей запланировано на ремонт шести комнат в электролизных корпусах. Работы начались в 2021 году и завершатся в марте 2022 года. Улучшение условий труда на предприятиях является одной из основных социальных программ, утверждённых в политике РУСАЛА основателем компании Олегом Дерипаска.

При ремонте устаревших комнат отдыха, которые на КрАЗе называют сатураторными, строители учли разделение по функциональным зонам. В результате помещение оборудовали полом с подогревом и стенами для сушки рабочей одежды.

Для безопасного перемещения рабочих внутри сатураторных сделали один вход, выполнили капитальный ремонт тепловых узлов, установили вентиляторы в местах общего пользования, полностью заменили сантехнические коммуникации.

При ремонтах специалисты использовали негорючие строительные материалы, керамическую плитку, установили алюминиевые радиаторы, алюминиевые кассетные потолки, а также приобрели новую мебель.

Помимо этого, отремонтированы рабочие кабинеты, информационный центр в заводоуправлении, комнаты в общежитии КрАЗа. Также завод направил более 2,5 млн рублей на дооснащение тренажерного зала. На эти средства приобрели две беговые дорожки и дополнительные тренажеры, новую мебель, штанги и гантели, дооснастили душевые и гардеробные.

Всего для работы с разными группами мышц в спортзале задействованы двадцать тренажеров.