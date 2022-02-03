Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 04.02
76,65
86,56
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На улучшение условий труда и отдыха кразовцев РУСАЛ направит более 20 млн рублей

На улучшение условий труда и отдыха кразовцев РУСАЛ направит более 20 млн рублей
Иллюстрация: Пресс-служба РУСАЛа

РУСАЛ выделил более 20 млн рублей на ремонт помещений Красноярского алюминиевого завода. 13,5 млн рублей запланировано на ремонт шести комнат в электролизных корпусах.

#НОВОСТИ

РУСАЛ выделил более 20 млн рублей на ремонт бытовых и административных помещений, а также жилищного фонда Красноярского алюминиевого завода.

13,5 млн рублей запланировано на ремонт шести комнат в электролизных корпусах. Работы начались в 2021 году и завершатся в марте 2022 года. Улучшение условий труда на предприятиях является одной из основных социальных программ, утверждённых в политике РУСАЛА основателем компании Олегом Дерипаска.

При ремонте устаревших комнат отдыха, которые на КрАЗе называют сатураторными, строители учли разделение по функциональным зонам. В результате помещение оборудовали полом с подогревом и стенами для сушки рабочей одежды.

На улучшение условий труда и отдыха кразовцев РУСАЛ направит более 20 млн рублей 1

Для безопасного перемещения рабочих внутри сатураторных сделали один вход, выполнили капитальный ремонт тепловых узлов, установили вентиляторы в местах общего пользования, полностью заменили сантехнические коммуникации.

При ремонтах специалисты использовали негорючие строительные материалы, керамическую плитку, установили алюминиевые радиаторы, алюминиевые кассетные потолки, а также приобрели новую мебель.

Помимо этого, отремонтированы рабочие кабинеты, информационный центр в заводоуправлении, комнаты в общежитии КрАЗа. Также завод направил более 2,5 млн рублей на дооснащение тренажерного зала. На эти средства приобрели две беговые дорожки и дополнительные тренажеры, новую мебель, штанги и гантели, дооснастили душевые и гардеробные.

Всего для работы с разными группами мышц в спортзале задействованы двадцать тренажеров.

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Солдата из Красноярска застрелил прапорщик в подмосковной частиСолдата из Красноярска застрелил прапорщик в подмосковной части
  • «РусГидро» выбрало офис и жилье в Красноярске для сотрудников Исполнительного аппарата«РусГидро» выбрало офис и жилье в Красноярске для сотрудников Исполнительного аппарата
  • «Всех вылечат!»: Минздрав Красноярского края разъяснил новый порядок работы поликлиник«Всех вылечат!»: Минздрав Красноярского края разъяснил новый порядок работы поликлиник
  • Апелляцию Анатолия Быкова вернули в районный судАпелляцию Анатолия Быкова вернули в районный суд
  • Количество заболевших ковидом за сутки в Красноярском крае перевалило за 2500Количество заболевших ковидом за сутки в Красноярском крае перевалило за 2500
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.