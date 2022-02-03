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Договоримся на берегу. Озера Большого. Встретимся на набережной

Договоримся на берегу. Озера Большого. Встретимся на набережной
Иллюстрация: feelek.livejournal.com

На оз. Большом в Шарыповском районе на юго-западе Красноярского края благоустроят пляжи и места отдыха по поручению губернатора.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В Минстрое края представлена базовая концепция благоустройства рекреационных зон на озере Большое в Шарыповском районе.

Озеро Парное (Большое) в последнее время становится все более популярным у туристов местом отдыха, появляются новые мини-отели и базы отдыха, строятся новые. Тем не менее береговая зона и внутренняя инфраструктура села до сих пор в большом долгу.

Согласно представленному Минстроем проекту, базы отдыха и село будут соединены оборудованной набережной, также ревизии подвергнется и общественный пляж.

Относительно неглубокое озеро соответствует условиям для разнообразных водных аттракционов, по этой причине на Большом запланировано развитие пунктов проката катамаранов, сапбордов и лодок и строительство нескольких причалов.

Кроме того, предполагается создание в окрестностях с. Парная экологических троп, а центральная улица административного центра Парнинского сельсовета превратится в магистраль с раздельным движением — сепарируют потоки транспорта, пешеходов, велосипедистов и самокатчиков — каждому виду транспорта отдельная дорожка.

Договоримся на берегу. Озера Большого. Встретимся на набережной 1

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Автор: Петр Савельев
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