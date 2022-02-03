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На Стрелке вновь собираются построить храм

На Стрелке вновь собираются построить храм
Иллюстрация: sibdom.ru

Городская епархия представила новый проект строительства церкви на берегу Енисея в районе Стрелки.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В Красноярске планируют построить брусовую церковь на 100 прихожан на Стрелке вместо большого собора. Такой проект представила городская епархия.

Высота объекта составит 21 метр, строение будет построено из клееного бруса и рассчитано на 100 прихожан, его собираются наречь в честь св. Иоакима и Анны, — пишут ДЕЛА со ссылкой на настоятеля храма Иоанна Предтечи, священника Николай Ши-кэ-мин.

Сроки строительства не сообщаются — сейчас проект находится на рассмотрении у мэра.

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Автор: Петр Савельев
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