На Стрелке вновь собираются построить храм
Городская епархия представила новый проект строительства церкви на берегу Енисея в районе Стрелки.
В Красноярске планируют построить брусовую церковь на 100 прихожан на Стрелке вместо большого собора. Такой проект представила городская епархия.
Высота объекта составит 21 метр, строение будет построено из клееного бруса и рассчитано на 100 прихожан, его собираются наречь в честь св. Иоакима и Анны, — пишут ДЕЛА со ссылкой на настоятеля храма Иоанна Предтечи, священника Николай Ши-кэ-мин.
Сроки строительства не сообщаются — сейчас проект находится на рассмотрении у мэра.
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