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Потанин первым получил лицензию ЦБ на управление блокчейн-активами

Потанин первым получил лицензию ЦБ на управление блокчейн-активами
Иллюстрация: tegos-group.com

Atomyze, одним из инвесторов которой является «Интеррос» Владимира Потанина, получила статус оператора информационной системы по управлению ЦФА.

#БИЗНЕС

ООО «Атомайз» стала первым участником реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, — сообщает пресс-служба Банка России.

Согласование правил и внесение в реестр позволяют компании обеспечивать клиентам возможность выпуска ЦФА на своей платформе и получения новых видов продуктов в токенизированной форме. Организация также сможет самостоятельно осуществлять операции обмена внутри своей платформы, поскольку в правила информационной системы заложены положения правил обмена ЦФА», — говорится в релизе.

В соответствии с действующим российским «Законом о ЦФА», регулятор предоставил права на выпуск и обращение ЦФА в обмен на российские рубли, хранение ЦФА, ведение реестра держателей ЦФА и поддержку дистанционных каналов обслуживания держателей ЦФА.

Экосистема Atomyze, основанная на блокчейне, занимается токенизацией физических активов, в том числе различного рода металлов. Экосистема посредством ЦФА предоставляет физлицам возможность инвестировать в драгметаллы, а юрлицам оперативно управлять большими объемами, опираясь на динамику рынка.

Развитие цифровых проектов является приоритетным направлением для «Интерроса», поскольку цифровая экономика открывает новые возможности для выхода на глобальные рынки, повышает конкурентоспособность всей российской экономики, позволяет вовлекать в экономические процессы большее количество людей. Сегодня, благодаря принятию закона о ЦФА и грамотной политике ЦБ, у России есть все предпосылки для того, чтобы обеспечить себе цифровое лидерство. Современный бизнес неотделим от цифровизации, которая позволяет ему быть не просто более успешным, но и более прозрачным, а значит более ответственным и социально приемлемым», - прокомментировал Владимир Потанин, президент «Интерроса», получение Atomyze лицензии в ФБ.

Екатерина Фроловичева, директор Atomyze Россия добавила в копоративном блоге, что  

...наша площадка послужит мощным катализатором для развития не только компаний-участников экосистемы, но, в конечном счете, поспособствует формированию цифровой продуктовой вертикали на рынках капитала всей страны».  

Одним из первых держателей на платформе Atomyze стал Global Palladium Fund (GPF), запустив платежные инструменты Exchange Traded Commodities (ETC), обеспеченные металлами «Норникеля» на Лондонской, Франкфуртской и других биржах Европы.

Кроме России Atomyze включает в себя токенизационные площадки в США и Швейцарии.

Сообщается, что данная инновация позволит обеспечить цифровое лидерство Российской федерации в глобальной экономике, упростит для отечественных компаний выход на международные рынки, упростит привлечение иностранного капитала, — считает «Интеррос».

Пользуясь случаем Центробанк сообщил, что сформировал предложения по совершенствованию регулирования и налогообложению ЦФА-активов с целью расширения использования и повышения их привлекательности.

В ближайшее время предложения ЦБ будут представлены для обсуждения в виде доклада ЦБ.

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Автор: Петр Савельев
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