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С начала года из Красноярского края за рубеж вывезли почти полмиллиона кубов леса

С начала года из Красноярского края за рубеж вывезли почти полмиллиона кубов леса
Иллюстрация: quotemaster.org

Большая часть — это пиломатериалы, которые ушли в Китай. Круглый же лес превалировал в поставках внутри России.

#НОВОСТИ
В январе 2022 года объем экспорта древесины из Красноярского края составил 457 тысяч кубометров, сообщает региональный Россельхзнадзор.
Пиломатериалы в этом объеме занимают 83%, что составляет 380 тысяч кубов. Круглого же леса ушло за рубеж порядка 35 тысяч кубометров.
 
Основной иностранный потребитель красноярского леса — Китай. В эту страну было отправлено 79% всей краевой лесопродукции — 35 тысяч кубометров деловой древесины и 327 тысяч кубометров пиломатериалов. В целом же лес из региона поставлялся в 26 стран мира.
 
В другие территории России с начала 2022 года из Красноярского края была отправлена 241 тысяча кубов древесины. Причем в этом объеме пиломатериалы занимают лишь 36%.
 
Данные о динамике по отношению к январю 2021-го в краевом Россельхознадзоре не приводят. Однако известно, что, по итогам прошлого года, экспорт леса из Красноярского края сократился на 9%, а вот кругляка — вырос на 17%.
 
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В каком объеме в этих проектах будет участвовать Фонд национального благосостояния, пока не ясно. Но «проработать выделение средств» уже поручено.

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Автор: Петр Савельев
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