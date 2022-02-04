С начала года из Красноярского края за рубеж вывезли почти полмиллиона кубов леса

Большая часть — это пиломатериалы, которые ушли в Китай. Круглый же лес превалировал в поставках внутри России.

В январе 2022 года объем экспорта древесины из Красноярского края составил 457 тысяч кубометров, сообщает региональный Россельхзнадзор.

Пиломатериалы в этом объеме занимают 83%, что составляет 380 тысяч кубов. Круглого же леса ушло за рубеж порядка 35 тысяч кубометров.

Основной иностранный потребитель красноярского леса — Китай. В эту страну было отправлено 79% всей краевой лесопродукции — 35 тысяч кубометров деловой древесины и 327 тысяч кубометров пиломатериалов. В целом же лес из региона поставлялся в 26 стран мира.

В другие территории России с начала 2022 года из Красноярского края была отправлена 241 тысяча кубов древесины. Причем в этом объеме пиломатериалы занимают лишь 36%.

Данные о динамике по отношению к январю 2021-го в краевом Россельхознадзоре не приводят. Однако известно, что, по итогам прошлого года, экспорт леса из Красноярского края сократился на 9%, а вот кругляка — вырос на 17%.

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