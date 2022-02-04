Подозреваемую в воровстве кассиршу «Альфа-Банка» оставили в СИЗО

Защита подозреваемой просила смягчить ей меру пресечения, но суд отказал, сохранив уже назначенную — содержание под стражей.

Красноярский краевой суд отказал в смягчении меры пресечения, назначеной кассиру ачинского отделения «Альфа-Банка» Анне Григорьевой, сообщили в пресс-службе суда.

Григорьеву подозревают в присвоении денег компании на общую сумму 23 млн в рублевом эквиваленте (часть из них была похищена в долларах и евро). Когда хищение было установлено, она сначала скрывалась от правоохранительных органов, но потом сама сдалась полиции.

16 декабря 2021 года ей назначили меру пресечения в виде помещения под стражу на два месяца. Однако адвокаты сочли это решение излишне строгим и попросили смягчить, ссылаясь на то, что обвинение не предоставило доказательств возможности Григорьевой скрыться от следствия.

О конкретной мере пресечения они не просили, ограничившись просьбой о смягчении на усмотрение суда — этот мог быть домашний арест или подписка о невыезде», — рассказали DK.RU в пресс-службе краевого суда.

Однако суд, рассмотрев еще раз материалы дела, оставил решение своих ачинских коллег в силе.

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