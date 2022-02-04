В Красноярском крае начнут выдавать льготные лизинговые кредиты для аграриев

Новая федеральная программа была разработана в прошлом году. В декабре аккредитацию в ней получила красноярская компания.

Новая лизинговая программа Минсельхоза РФ позволяет аграриям, поставляющим свою продукцию на экспорт, приобретать высокотехнологичное оборудование и технику с единовременной скидкой при уплате авансового платежа. Если приобретаемая техника отечественного производства, то размер скидки будет составлять 45%, а если иностранного, то 25%.

При этом, правда, получатель этой субсидии должен будет в течение четырех лет ежегодно увеличивать объемы экспорта продукции, произведенной с использованием купленного в лизинг оборудования, не менее чем на 5%. Список допустимой продукции находится здесь , а оборудования, на которое распространяется льготная программа, здесь .

Новую программу утвердили еще в августе 2021 года. Изначально в ней было аккредитовано 11 лизинговых компаний со всей России, но в конце декабря их список расширился до 15-ти. В числе прочих в него попала и красноярская лизинговая компания «Дельта».

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