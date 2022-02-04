Жители Красноярского края за год взяли ипотечных кредитов почти на 120 млрд рублей
Больше всего таких займов было выдано в декабре. Но пиковые значения фиксировались и в отдельные месяцы весны, лета и осени.
После изменения условий государственной льготной ипотечной программы уже в июле произошло небольшое охлаждение в этом сегменте кредитования. Однако в последние месяцы года объемы вновь выросли — спрос поддерживался маркетинговыми предложениями банков и застройщиков, а также теми заемщиками, которые стремились приобрести ипотеку до ее подорожания», — пояснил происходившее управляющий красноярским отделением ЦБ Сергей Журавлев.
Ипотечные кредиты в Красноярском крае за год выросли почти на треть. Это одна из самых выразительных динамик в России. Даже в среднем же по стране рост несколько меньше.
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