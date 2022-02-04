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Жители Красноярского края за год взяли ипотечных кредитов почти на 120 млрд рублей

Жители Красноярского края за год взяли ипотечных кредитов почти на 120 млрд рублей
Иллюстрация: nashaotdelka.ru

Больше всего таких займов было выдано в декабре. Но пиковые значения фиксировались и в отдельные месяцы весны, лета и осени.

#НОВОСТИ
За 2021 года в Красноярском крае было выдано ипотечных кредитов на 119,15 млрд рублей. Это на 24,9% больше, чем годом ранее, рассказали DK.RU в пресс-службе красноярского отделения Банка России.
 
Абсолютный годовой рекорд по ипотеке был поставлен банками в декабре — 13,6 млрд рублей. Также высокие результаты были зафиксированы в апреле, июне и ноябре.
После изменения условий государственной льготной ипотечной программы уже в июле произошло небольшое охлаждение в этом сегменте кредитования. Однако в последние месяцы года объемы вновь выросли — спрос поддерживался маркетинговыми предложениями банков и застройщиков, а также теми заемщиками, которые стремились приобрести ипотеку до ее подорожания», — пояснил происходившее управляющий красноярским отделением ЦБ Сергей Журавлев.
В целом, по итогу года ипотечный портфель банков в Красноярском крае составил 247 млрд рублей, что на 23,5% больше, чем было в 2020-м.
 
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Автор: Петр Савельев
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