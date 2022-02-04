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Мэр Красноярска рассказал о «важном сдвиге» в судьбе аквапарка

Мэр Красноярска рассказал о «важном сдвиге» в судьбе аквапарка
Иллюстрация: www.instagram.com/eremin__krsk/

По словам главы города Сергея Еремина, проект аквапарка получил положительное заключение государственной экспертизы. Его пришлось корректировать из-за роста цен на материалы.

#НОВОСТИ

Как пояснил мэр, из-за коронавируса подорожали не только стройматериалы, но и некоторые аттракционы, без которых трудно представить работу аквапарка. Поэтому инвестор был вынужден пересмотреть проект, в том числе оптимизировав затраты. Это потребовало новых согласований и экспертиз.

В частности, пришлось сократить количество этажей гостиницы с 12 до 8. Однако все функциональное наполнение будет сохранено: аквапарк, термы, гостиница и фитнес-комплекс.

Но я ещё раз повторюсь: изменение проекта не изменило планов построить в Красноярске один из самых крутых аквапарков за Уралом. Он станет водным оазисом, где можно будет отдыхать круглый год», - подчеркнул мэр.

К настоящему времени на стройплощадке полностью закончили прокладку теплосетей и завершается прокладка электросетей. Строительство начнется после получения разрешения.

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Автор: Петр Савельев
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