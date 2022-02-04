Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 04.02
76,65
86,56
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Подростка-«экстрасенса» осудили за обман жительницы Красноярского края

Подростка-«экстрасенса» осудили за обман жительницы Красноярского края
Иллюстрация: pixabay.com

17-летний житель Воронежа представился экстрасенсом и пообещал матери пропавшего в Козульском районе летом 2021 года Никиты Воронина найти ее сына.

#НОВОСТИ

Суд признал воронежца виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы, сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Лже-экстрасенс сначала убедил женщину перевести ему более 7,5 тысяч рублей якобы на проведение обрядов, которые помогут установить судьбу ее сына. А затем начал отправлять письма якобы от имени человека, который похитил мальчика, и требовать выкуп в размере 30 тысяч рублей. На этом воронежец не остановился, и отправил женщине несколько сообщений от имени Никиты.

В какой-то момент женщина осознала, что с ней общается мошенник, и обратилась в полицию.

Отбывать наказание несовершеннолетний преступник будет в воспитательной колонии.

Никита Воронин пока так и не найден.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Солдата из Красноярска застрелил прапорщик в подмосковной частиСолдата из Красноярска застрелил прапорщик в подмосковной части
  • «РусГидро» выбрало офис и жилье в Красноярске для сотрудников Исполнительного аппарата«РусГидро» выбрало офис и жилье в Красноярске для сотрудников Исполнительного аппарата
  • Сибиряк продает «Русгидро» Hilton под штаб-квартируСибиряк продает «Русгидро» Hilton под штаб-квартиру
  • «Всех вылечат!»: Минздрав Красноярского края разъяснил новый порядок работы поликлиник«Всех вылечат!»: Минздрав Красноярского края разъяснил новый порядок работы поликлиник
  • Группа Berrywood Family открывает в Красноярске грузинское бистроГруппа Berrywood Family открывает в Красноярске грузинское бистро
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.