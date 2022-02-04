Подростка-«экстрасенса» осудили за обман жительницы Красноярского края

17-летний житель Воронежа представился экстрасенсом и пообещал матери пропавшего в Козульском районе летом 2021 года Никиты Воронина найти ее сына.

Суд признал воронежца виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы, сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Лже-экстрасенс сначала убедил женщину перевести ему более 7,5 тысяч рублей якобы на проведение обрядов, которые помогут установить судьбу ее сына. А затем начал отправлять письма якобы от имени человека, который похитил мальчика, и требовать выкуп в размере 30 тысяч рублей. На этом воронежец не остановился, и отправил женщине несколько сообщений от имени Никиты.

В какой-то момент женщина осознала, что с ней общается мошенник, и обратилась в полицию.

Отбывать наказание несовершеннолетний преступник будет в воспитательной колонии.

Никита Воронин пока так и не найден.