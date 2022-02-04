Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 05.02
76,05
87,11
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Приговор экс-главврачу перинатального центра вынесут через месяц

Приговор экс-главврачу перинатального центра вынесут через месяц
Иллюстрация: yandex.ru

Сегодня Андрей Павлов, бывший главный врач Красноярского перинатального центра, и Лидия Клитенкович, бывшая главная медсестра выступили с последним словом в Октябрьском районном суде.

#НОВОСТИ

Арестовали г-на Павлова в 2018 году по подозрению во взятке, со следствием обвиняемый сотрудничать не стал, и уголовное дело поступило в суд только в июне 2020 года. По версии следствия денежные средства за заключение контрактов и договоров на поставку товаров медицинского назначения передавались главврачу через медсестру. 

Г-жа Клитенкович в последнем слове признала себя виновной в передаче денег Андрею Павлову,  она отметила, что у нее после возбуждения уголовного дела у нее ухудшилось здоровье, она потеряла любимую работу и попросила не лишать ее свободы.

Г-н Павлов свою вину на суде не признал:

Да! Я, как главный врач, допустил роковую оплошность! Да! Я не досмотрел за сотрудницей и не разглядел в ней угрозу для нашего центра и для себя лично и уже сполна поплатился за это. Поэтому прошу Вас при принятии решения еще раз все взвесить, положив на одну чашу — несомненную общественную пользу, которую я принес людям почти за 40 лет своей трудовой деятельности в медицине, а на другую — фатальную для себя ошибку, связанную с моим обращением с просьбой к человеку, которому не стоило обращаться. Я хочу заверить Вас, что не принял изначального настойчивого предложения органа следствия о бездоказательном признании своей вины только потому, что я действительно не виновен».

Приговор должны вынести 4 марта. 

Читайте также

 

 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «РусГидро» выбрало офис и жилье в Красноярске для сотрудников Исполнительного аппарата«РусГидро» выбрало офис и жилье в Красноярске для сотрудников Исполнительного аппарата
  • Сибиряк продает «Русгидро» Hilton под штаб-квартируСибиряк продает «Русгидро» Hilton под штаб-квартиру
  • «Всех вылечат!»: Минздрав Красноярского края разъяснил новый порядок работы поликлиник«Всех вылечат!»: Минздрав Красноярского края разъяснил новый порядок работы поликлиник
  • Группа Berrywood Family открывает в Красноярске грузинское бистроГруппа Berrywood Family открывает в Красноярске грузинское бистро
  • Апелляцию Анатолия Быкова вернули в районный судАпелляцию Анатолия Быкова вернули в районный суд
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.