Приговор экс-главврачу перинатального центра вынесут через месяц

Сегодня Андрей Павлов, бывший главный врач Красноярского перинатального центра, и Лидия Клитенкович, бывшая главная медсестра выступили с последним словом в Октябрьском районном суде.

Арестовали г-на Павлова в 2018 году по подозрению во взятке, со следствием обвиняемый сотрудничать не стал, и уголовное дело поступило в суд только в июне 2020 года. По версии следствия денежные средства за заключение контрактов и договоров на поставку товаров медицинского назначения передавались главврачу через медсестру.

Г-жа Клитенкович в последнем слове признала себя виновной в передаче денег Андрею Павлову, она отметила, что у нее после возбуждения уголовного дела у нее ухудшилось здоровье, она потеряла любимую работу и попросила не лишать ее свободы.

Г-н Павлов свою вину на суде не признал:

Да! Я, как главный врач, допустил роковую оплошность! Да! Я не досмотрел за сотрудницей и не разглядел в ней угрозу для нашего центра и для себя лично и уже сполна поплатился за это. Поэтому прошу Вас при принятии решения еще раз все взвесить, положив на одну чашу — несомненную общественную пользу, которую я принес людям почти за 40 лет своей трудовой деятельности в медицине, а на другую — фатальную для себя ошибку, связанную с моим обращением с просьбой к человеку, которому не стоило обращаться. Я хочу заверить Вас, что не принял изначального настойчивого предложения органа следствия о бездоказательном признании своей вины только потому, что я действительно не виновен».

Приговор должны вынести 4 марта.

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