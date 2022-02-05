«Роев ручей» закрывает для гостей помещения из-за пандемии
Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» закрывает комплексы, расположенные в помещениях.
Также отменяются показательные кормления животных и запланированные культурно-просветительские мероприятия.
Помещения закроют с понедельника 7 февраля — такие комплексы как «Жирафы», «Экзотические животные», «Теплолюбивые копытные животные», «Теплолюбивые кошачьи», и «Акватеррариум» станут недоступны для посетителей на неопределенный срок, — сообщают в пресс-службе зоопарка, отметив, что это делается с целью сохранения здоровья посетителей и животных.
Территория «Роева ручья» остается открытой для прогулок, общепит также продолжит свою работу при условии предъявления QR-кода.
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