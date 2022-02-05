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«Роев ручей» закрывает для гостей помещения из-за пандемии

«Роев ручей» закрывает для гостей помещения из-за пандемии
Иллюстрация: Дзен

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» закрывает комплексы, расположенные в помещениях.

#НОВОСТИ

Также отменяются показательные кормления животных и запланированные культурно-просветительские мероприятия.

Помещения закроют с понедельника 7 февраля — такие комплексы как «Жирафы», «Экзотические животные», «Теплолюбивые копытные животные», «Теплолюбивые кошачьи», и «Акватеррариум» станут недоступны для посетителей на неопределенный срок, — сообщают в пресс-службе зоопарка, отметив, что это делается с целью сохранения здоровья посетителей и животных.

Территория «Роева ручья» остается открытой для прогулок, общепит также продолжит свою работу при условии предъявления QR-кода.

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Автор: Петр Савельев
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