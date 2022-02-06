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Пандемия все: Роспотребнадзор отменил обязательную изоляцию

Пандемия все: Роспотребнадзор отменил обязательную изоляцию
Иллюстрация: yandex.ru

В России отменили обязательную изоляцию после контакта с больными COVID, — постановление за подписью Анны Поповой, главного санитарного врача страны, вступило в силу с 6 февраля 2022 года.

#НОВОСТИ

Россияне, которые контактировали с зараженными COVID-19, теперь не обязаны соблюдать режим самоизоляции. Если гражданин уже находился на изоляции после контакта с коронавирусом, то для него она тоже отменяется, — пишут федеральные СМИ со ссылкой на официальный сайт Роспотребнадзора.

В документе говорится об отмене пункта 3.8 — эта правовая норма предписывала гражданам, которые контактировали с больными COVID-19, находиться на обязательной изоляции не менее семи дней. Постановление вступает в силу 6 февраля 2022 года.

Ранее за нарушение пункта 3.8 россияне ранее привлекались к административной, а в некоторых случаях и к уголовной ответственности.

Недавно г-жа Попова заявила, что штамм «омикрон» часто протекает бессимптомно, поэтому карантин для контактных теряет смысл.

В указе есть еще одна поправка — выписка пациентов с положительным тестом на коронавирус, которые лечились амбулаторно, производится через семь дней без необходимости повторного тестирования и получения отрицательного мазка. Однако это правило распространяется только на тех, кому диагноз будет поставлен после 6 февраля.

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Автор: Петр Савельев
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