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Назначен новый общественный бизнес-обмундмен Красноярского края

Сергей Русских
Сергей Русских. Иллюстрация: tvk6.ru

Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, назначил Сергея Русских своим представителем в Красноярском крае.

#НОВОСТИ

Принимая во внимание обеспокоенность предпринимателей края длительным отсутствием регионального уполномоченного, с 1 февраля 2022 года — и до урегулирования вопроса — Борис Титов назначает общественным представителем уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Сергея Русских», — подчеркнули в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Сообщается, что изначально кандидатурой на должность бизнес-омбудсмена края предлагался Вячеслав Полищук, экс-руководитель департамента экономической политики мэрии Красноярска, но предпринимательское сообщество высказалось против.

Напомним, что г-н Русских уже выполнял обязанности бизнес-обмундмена региона в 2013…2020 годах, после чего его сменил Станислав Заблоцкий, который с лета 2021 года сложил свои полномочия.

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Автор: Петр Савельев
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