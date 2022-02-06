Назначен новый общественный бизнес-обмундмен Красноярского края
Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, назначил Сергея Русских своим представителем в Красноярском крае.
Принимая во внимание обеспокоенность предпринимателей края длительным отсутствием регионального уполномоченного, с 1 февраля 2022 года — и до урегулирования вопроса — Борис Титов назначает общественным представителем уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Сергея Русских», — подчеркнули в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Сообщается, что изначально кандидатурой на должность бизнес-омбудсмена края предлагался Вячеслав Полищук, экс-руководитель департамента экономической политики мэрии Красноярска, но предпринимательское сообщество высказалось против.
Напомним, что г-н Русских уже выполнял обязанности бизнес-обмундмена региона в 2013…2020 годах, после чего его сменил Станислав Заблоцкий, который с лета 2021 года сложил свои полномочия.
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