Кредитный рейтинг Красноярска остался на прежнем уровне

Первую оценку своей кредитоспособности города получил два года назад. В феврале 2021-го ее повысили, но в этом году все осталось как было.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сохранило кредитный рейтинг Красноярска на уровне ruА, сообщили в администрации города.

Основанием для такой оценки стало укрепление экономических позиций Красноярска, что отражается на его бюджете.

Доля налоговых и неналоговых доходов (ННД) в структуре доходов городского бюджета по итогам 2021 года составила 53,2%, что на 9,6 п. п. выше уровня 2020 года. За отчетный год доходы городского бюджета выросли на 20,4% по сравнению с 2020 годом, в том числе трансферты на 0,2%, ННД — на 47,2% и превысили бюджетные назначения на 10,5%», — сказано в заключении «Эксперта РА».

Подробнее об оценке можно почитать здесь.

Напомним, что первый рейтинг от «Эксперт РА» Красноярск получил в феврале 2020. Тогда он был на уровне ruА-. Как позже рассказывал DK.RU глава департамента финансов города Роман Одинцов, это понадобилось для выпуска облигаций, с помощью которых в пандемийный год власти хотели сбалансировать бюджетный долг.

В феврале 2021-го рейтинг повысили до ruА, на котором он и остается по сей день.

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