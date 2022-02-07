Кредитный рейтинг Красноярска остался на прежнем уровне
Первую оценку своей кредитоспособности города получил два года назад. В феврале 2021-го ее повысили, но в этом году все осталось как было.
Доля налоговых и неналоговых доходов (ННД) в структуре доходов городского бюджета по итогам 2021 года составила 53,2%, что на 9,6 п. п. выше уровня 2020 года. За отчетный год доходы городского бюджета выросли на 20,4% по сравнению с 2020 годом, в том числе трансферты на 0,2%, ННД — на 47,2% и превысили бюджетные назначения на 10,5%», — сказано в заключении «Эксперта РА».
Сейчас у региона четыре кредитных рейтинга. Один из них теперь почти максимальный. Причина, как говорят эксперты, в сбалансированной бюджетной политике.
Мэр Красноярска рассказал о «важном сдвиге» в судьбе аквапарка
По словам главы города Сергея Еремина, проект аквапарка получил положительное заключение государственной экспертизы. Его пришлось корректировать из-за роста цен на материалы.
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С самого старта работы по формированию бюджета города идет его обсуждение с депутатским корпусом, которое завершается принятием бюджета на последней в нынешнем году сессии Горсовета.