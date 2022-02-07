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В Красноярске снова «заминировали» школы

В Красноярске снова «заминировали» школы
Иллюстрация: tvk6.ru

После небольшого затишья, школы города снова получили письма с сообщением о минировании. Первая смена распущена по домам.

#НОВОСТИ
В школах Красноярска отменены занятия первых смен из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает канал «ТВК», со ссылкой на управление образования города. По данным ТАСС, информация о минировании поступила 07:10 по местному времени. 
 
Часть школ успели оповестить родителей учеников через чаты. В тех же, куда дети уже успели прийти, прошли эвакуации.
 
Также известно, что сегодняшняя волна псевдоминирований зацепила и ряд торговых центров Красноярска — в частности эвакуации прошли в «Планете», «Комсомолле» и «ТК на Свободном».
 
Власти пока ограничиваются заявлениями о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
 
Напомним, что новая волна сообщений о псевдоминированиях пришла в Красноярск 13 января 2022 года. Тогда под удар попали ТРЦ, школы и госучреждения. Спустя неделю ежедневных атак, послед того как школы взяли под круглосуточную охрану, власти края решили больше не эвакуировать учащихся. А через пару дней были задержаны и сами «террористы», которые, как выяснилось, хотели так сорвать контрольную. Сейчас они находятся в СИЗО.
 
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Автор: Петр Савельев
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