В Красноярске снова «заминировали» школы
После небольшого затишья, школы города снова получили письма с сообщением о минировании. Первая смена распущена по домам.
В школах Красноярска отменены занятия первых смен из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает канал «ТВК», со ссылкой на управление образования города. По данным ТАСС, информация о минировании поступила 07:10 по местному времени.
Часть школ успели оповестить родителей учеников через чаты. В тех же, куда дети уже успели прийти, прошли эвакуации.
Также известно, что сегодняшняя волна псевдоминирований зацепила и ряд торговых центров Красноярска — в частности эвакуации прошли в «Планете», «Комсомолле» и «ТК на Свободном».
Власти пока ограничиваются заявлениями о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Напомним, что новая волна сообщений о псевдоминированиях пришла в Красноярск 13 января 2022 года. Тогда под удар попали ТРЦ, школы и госучреждения. Спустя неделю ежедневных атак, послед того как школы взяли под круглосуточную охрану, власти края решили больше не эвакуировать учащихся. А через пару дней были задержаны и сами «террористы», которые, как выяснилось, хотели так сорвать контрольную. Сейчас они находятся в СИЗО.
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По неофициальной информации, происшествие коснулось пяти ТРЦ, нескольких гипермаркетов и еще ряда организаций. Власти произошедшее пока не комментируют.