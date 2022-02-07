На КрАЗе внедряют экологичное сырьё для производства алюминия

В Красноярском крае на Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ продолжают программу перехода на использование экологичного пека в производстве анодной массы.

Благодаря этому более безопасному сырью для производства алюминия и другим техническим решениям к 2024 году на КрАЗе планируется снизить выбросы бенз(а)пирена не меньше, чем на 60%.

Специалисты РУСАЛа реализуют второй этап внедрения экологичного пека в производстве основной анодной массы. Она применяется для формирования основного массива самообжигающегося анода в электролизном производстве.

Сегодня на технологии экологичного пека в основном аноде работают 446 электролизеров в пяти корпусах электролизного производства КрАЗа.

Ранее, на первом этапе, в марте 2020г., экологичный пек был внедрен в качестве связующего для подштыревой анодной массы в объеме всех корпусов электролиза на Красноярском алюминиевом заводе. Эта анодная масса применяется при перестановке токопроводящих штырей в электролизёрах с самообжигающимся анодом.

Результаты замеров подтвердили экологичную эффективность разработанного пека и показали снижение выбросов бенз(а)пирена на 40%.

В производстве анодной массы для электролиза алюминия традиционно используется каменноугольный связующий пек, при термическом воздействии из которого выделяются летучие смолистые вещества, содержащие в том числе бенз(а)пирен. Одним из направлений по снижению выбросов этого канцерогена является применение пека с исходным пониженным его содержанием.

Компания РУСАЛ разработала собственную инновационную технологию получения подобного экологичного пека. По ней осваивается производство на ряде коксохимических предприятий РФ и Казахстана, выпущены опытно-промышленные партии экологичного пека для испытания на КрАЗе.

«Процесс перехода не одномоментный, поскольку на мировом рынке существует дефицит такого сырья. РУСАЛ проводит собственные исследования, развивает поставщиков, которые могли бы произвести для нас подходящее экологичное сырье и по качеству, и по объемам. Применение экологичного пека также требует отработки технологии, высококвалифицированного, и порой затратного, подхода при обслуживании электролизера. Приоритет для Красноярского алюминиевого завода — это экологичность производства», — уточняет управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов.

КрАЗ продолжает последовательно внедрять новые технологии в период с 2020 по 2024 годы в соответствии с Программой повышения экологической эффективности и национальным проектом «Экология». Экологическую модернизацию КрАЗа инициировал еще в 2004 году основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.