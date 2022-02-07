За воскресенье в Красноярском крае заболело ковидом почти пять тысяч человек
Почти две трети зараженных, выявленных за неделю, являются носителями вируса штамма «омикрон».
Результаты мониторинга за циркуляцией штаммов COVID-19 свидетельствуют о том, что в Красноярском крае „омикрон“ стал доминирующим — он выявлен более чем в 75,0% исследованных проб за прошедшую неделю», — пишет Горяев.
В России отменили обязательную изоляцию после контакта с больными COVID, — постановление за подписью Анны Поповой, главного санитарного врача страны, вступило в силу с 6 февраля 2022 года.
Более 7 000 коек готовы развернуть в Красноярском крае для больных коронавирусом
На прошлой неделе в регионе было занято почти 70% коечного фонда ковидных госпиталей. Власти готовятся кратно увеличить его объем.
«Всех вылечат!»: Минздрав Красноярского края разъяснил новый порядок работы поликлиник
В связи с очередной волной коронавируса в крае вводится «обновленный временный порядок» работы поликлиник и скорой помощи. В первую очередь он касается заболевших ОРВИ и ковидом.