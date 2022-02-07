За воскресенье в Красноярском крае заболело ковидом почти пять тысяч человек

Почти две трети зараженных, выявленных за неделю, являются носителями вируса штамма «омикрон».

За прошедшие сутки в Красноярского крае зарегистрировано 4 639 случаев заболевания COVID-19. Об этом в своем телеграм-канале написал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

По его словам, в целом за прошедшую неделю количество зараженных в крае увеличилось более чем в три раза к уровню позапрошлой недели. Правда, примерно 90% из них госпитализация не понадобилась. Важной особенностью начала февраля стал рост заболеваемости среди детей.

Результаты мониторинга за циркуляцией штаммов COVID-19 свидетельствуют о том, что в Красноярском крае „омикрон“ стал доминирующим — он выявлен более чем в 75,0% исследованных проб за прошедшую неделю», — пишет Горяев.

Напомним, что по итогу понедельника — 31 января 2021 — суточный прирост заболевших ковидом в Красноярском крае составил 2 537 человек, что почти в 1,8 раза больше, чем было за сутки до этого.

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