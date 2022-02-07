Попавшаяся на воровстве кассирша из Ачинска проведет под стражей еще два месяца
Недавно ее адвокаты просили смягчить меру пресечения и отпустить из следственного изолятора. Но суд отказал в этом и даже пошел дальше.
Два миллиона рублей изъяли из тайника в гараже, еще более 180 тысяч полиция обнаружила при обыске жилья кассирши банка и ее мужа и родственников этой семейной пары.
Приговор экс-главврачу перинатального центра вынесут через месяц
Сегодня Андрей Павлов, бывший главный врач Красноярского перинатального центра, и Лидия Клитенкович, бывшая главная медсестра выступили с последним словом в Октябрьском районном суде.
Подростка-«экстрасенса» осудили за обман жительницы Красноярского края
17-летний житель Воронежа представился экстрасенсом и пообещал матери пропавшего в Козульском районе летом 2021 года Никиты Воронина найти ее сына.