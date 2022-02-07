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Попавшаяся на воровстве кассирша из Ачинска проведет под стражей еще два месяца

Попавшаяся на воровстве кассирша из Ачинска проведет под стражей еще два месяца
Иллюстрация: tayga.info

Недавно ее адвокаты просили смягчить меру пресечения и отпустить из следственного изолятора. Но суд отказал в этом и даже пошел дальше.

#НОВОСТИ
Кассир ачинского отделения «Альфа-Банка» Анна Григорьева останется в СИЗО до 6 апреля 2022 года включительно. Такое решение принял Ачинский городской суд, рассказали в пресс-службе краевого суда.
 
Григорьеву подозревают в присвоении 23 млн рублей из кассы банка, в котором она работала. Сначала она скрывалась от следствия, но потом сдалась полиции. В середине декабря 2021 года ее взяли под стажу на 1 месяц и 24 дня — т.е. выйти она должна была примерно 10 февраля 2022 года.
 
Под стражей сейчас также находится муж подозреваемой — Денис Григорьев. Ему, помимо присвоения денег, вменяют подстрекательство к совершению этого преступления. Срок его содержания под стражей также продлен — на то же время.
 
Напомним, что 3 февраля 2022 года Красноярский краевой суд отказал защите Григорьевой в ходатайстве о смягчении меры пресечения. Есть ли подобное обращение со стороны ее мужа и подельника, не известно.
 
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Автор: Петр Савельев
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