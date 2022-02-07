Роспотребнадзор Красноярского края остался без экспертных заключений

Стало известно, что краевой Центр эпидемиологии лишился аккредитации, которую выдает профильное федеральное ведомство. Учреждение обслуживает Роспотребнадзор.

Информация о том, что действие аккредитации было прекращено, появилось на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации. В пояснении обтекаемо обозначена причина отзыва аккредитации — «несоответствие критериям аккредитации, которое выявлено по результатам процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица».

Отметим, процедуру подтверждения компетентности Центр эпидемиологии проходил в начале года.

Добавим, Центр гигиены и эпидемиологии занимается лабораторными исследованиями и выдачей заключений для Роспотребнадзора.