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Роспотребнадзор Красноярского края остался без экспертных заключений

Роспотребнадзор Красноярского края остался без экспертных заключений
Иллюстрация: Yandex

Стало известно, что краевой Центр эпидемиологии лишился аккредитации, которую выдает профильное федеральное ведомство. Учреждение обслуживает Роспотребнадзор.

#НОВОСТИ

Информация о том, что действие аккредитации было прекращено, появилось на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации. В пояснении обтекаемо обозначена причина отзыва аккредитации —  «несоответствие критериям аккредитации, которое выявлено по результатам процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица».

Отметим, процедуру подтверждения компетентности Центр эпидемиологии проходил в начале года.

Добавим, Центр гигиены и эпидемиологии занимается лабораторными исследованиями и выдачей заключений для Роспотребнадзора.

 

Автор: Петр Савельев
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