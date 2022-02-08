Полеты из Красноярска в Ереван вернут в конце марта

Осенью две авиакомпании начали летать по этому маршруту, но после Нового года прекратили. Одна из них весной вернется на это направление.

Весной 2022 года «Аэрофолот» возобновит полеты из Красноярска в Ереван. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Летать будут один раз в неделю — по понедельникам. Вылет из Красноярска в 18:35, а из Ереван — в 22:20. Время в пути туда составит 05:45, а обратно — 05:15.

Стоимость перелета туда и обратно начинается от 21 523 рублей.

Стартует полетная программа 28 марта 2022 года.

Осенью прошлого года «Аэрофлот» уже открывал полеты по этому маршруту. Тогда компания заявляла, что будет работать на нем до 26 марта 2022-го. Однако, как рассказали DK.RU в пресс-службе аэропорта Красноярск, примерно в середине января она прекратила обслуживать это направление. Второй перевозчик, летавший из Красноярска в Ереван — NordWind — также сошел с маршрута примерно в то же время.

Причины этих решений достоверно неизвестны, но в красноярском аэропорту уверяют, что они никак не связаны с пандемией COVID-19.

Собирается ли вернуться на ереванское направление компания NordWind, пока неизвестно.

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