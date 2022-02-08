Гидрометцентр: в Сибирь идут настоящие морозы

К концу рабочей недели в регионах Сибири похолодает до 25-35 градусов мороза, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В европейской части страны потеплеет, а за Уралом, наконец, начнется настоящая зима, морозы будут на 4-6 градусов ниже климатической нормы. Метеорологи говорят о развитии Сибирского антициклона.