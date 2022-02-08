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Гидрометцентр: в Сибирь идут настоящие морозы

Гидрометцентр: в Сибирь идут настоящие морозы
Автор фото: Hans Braxmeier . Иллюстрация: pixabay.com

К концу рабочей недели в регионах Сибири похолодает до 25-35 градусов мороза, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

#НОВОСТИ

В европейской части страны потеплеет, а за Уралом, наконец, начнется настоящая зима, морозы будут на 4-6 градусов ниже климатической нормы. Метеорологи говорят о развитии Сибирского антициклона.

Давно мы этого ждали, и вот он начинает пульсировать. В Новосибирске, Кемерово, Красноярске, Хакасии, Иркутске будут уже сибирские морозы», - сообщил Вильфанд.

 

Автор: Петр Савельев
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