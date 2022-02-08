«Фосагро» создала дистрибьютора для Сибири и Дальнего Востока

Новая региональная компания «Фосагро-Сибирь» будет обеспечивать поставки минеральных удобрений сельхозпроизводителям Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Центральный офис компании расположился в Новосибирске. Сибирское дистрибьюторское подразделение входит в сеть «ФосАгро-Регион», но с 2022 года выделена как обособленная структура и новое юрлицо.

Как сообщает пресс-служба ПАО, спрос на минеральные удобрения в регионах Сибири и Дальнего Востока с 2017 года вырос в сети «Фосагро» на 80%. И увеличение поставок сдерживалось только отсутствием достаточных логистических возможностей. В рамках программы развития компания намерена запустить в работу несколько складских комплексов, чтобы оптимизировать сроки поставок продукции в самые «горячие» для сельхозпроизводителей периоды.

В настоящее время у «Фосагро» четыре офиса в Сибири - в Красноярске, Барнауле, Уссурийске и Новосибирске, в числе их партнеров более 600 предприятий АПК.

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