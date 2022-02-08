Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.02
75,68
86,51
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Фосагро» создала дистрибьютора для Сибири и Дальнего Востока

«Фосагро» создала дистрибьютора для Сибири и Дальнего Востока
Автор фото: Martin Ludlam . Иллюстрация: pixabay.com

Новая региональная компания «Фосагро-Сибирь» будет обеспечивать поставки минеральных удобрений сельхозпроизводителям Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

#НОВОСТИ

Центральный офис компании расположился в Новосибирске. Сибирское дистрибьюторское подразделение входит в сеть «ФосАгро-Регион», но с 2022 года выделена как обособленная структура и новое юрлицо.

Как сообщает пресс-служба ПАО, спрос на минеральные удобрения в регионах Сибири и Дальнего Востока с 2017 года вырос в сети «Фосагро» на 80%. И увеличение поставок сдерживалось только отсутствием достаточных логистических возможностей. В рамках программы развития компания намерена запустить в работу несколько складских комплексов, чтобы оптимизировать сроки поставок продукции в самые «горячие» для сельхозпроизводителей периоды.

В настоящее время у «Фосагро» четыре офиса в Сибири - в Красноярске, Барнауле, Уссурийске и Новосибирске, в числе их партнеров более 600 предприятий АПК.

По теме:

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Схему газоснабжения Красноярского края собираются актуализироватьСхему газоснабжения Красноярского края собираются актуализировать
  • Банкрот ПКФ «Крепость» собирается продать участок у «Скандиса» под застройкуБанкрот ПКФ «Крепость» собирается продать участок у «Скандиса» под застройку
  • В Красноярске снова «заминировали» школыВ Красноярске снова «заминировали» школы
  • Приговор экс-главврачу перинатального центра вынесут через месяцПриговор экс-главврачу перинатального центра вынесут через месяц
  • Мэр Красноярска рассказал о «важном сдвиге» в судьбе аквапаркаМэр Красноярска рассказал о «важном сдвиге» в судьбе аквапарка
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.