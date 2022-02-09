«Январь не бьет рекордов»: погрузка на КрасЖД продолжает снижаться

Сокращение объема отправленных грузов со станций магистрали фиксировалась и по итогу прошлого года. Равно как и позапрошлого.

В январе 2022 года со станций Красноярской железной дороги было отправлено 7,1 млн тонн грузов, что на 2,7% меньше, чем в аналогичном месяце 2021-го. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Основную долю в этом объеме занимает каменный уголь — 5,1 млн тонн. Но и его было отправлено меньше на 4,9%. Наибольшее же сокращение отмечено в сегменте лесных грузов — на 38% (до 104,1 тысячи тонн).

По другим категориям ситуация выглядит так:

нефть и нефтепродукты — 505,5 тыс. тонн (-8,9%);

руда цветная и серное сырье — 491,8 тыс. тонн (-4,4%);

зерно — 129,8 тыс. тонн (+0,8%);

руда железная и марганцевая — 74,6 тыс. тонн (рост более чем в 16 раз);

промышленное сырье — 71,8 тыс. тонн (+7,6%);

цемент — 26,4 тыс. тонн (+10,9%).

Грузооборот же в январе 2022-го увеличился на 6,2% год к году и составил 11,9 млрд тарифных тонно-км.

Отметим, что погрузка на КрасЖД снижается уже давно. Так, по итогу 2021 году она сократилась на 1% к 2020-му и составила 78 млн тонн. А в 2020 году она были меньше, чем в 2019-м на 6,9%.

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