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Банк России обнаружил в Красноярском крае более 50 «черных» кредиторов

Банк России обнаружил в Красноярском крае более 50 «черных» кредиторов
Автор фото: tswedensky . Иллюстрация: pixabay.com

52 компании, предоставляющих финансовые услуги, входят в список организаций с признаками нелегальной деятельности на данный момент, сообщили в Красноярском отделении ЦБ.

#НОВОСТИ

У 51 из них выявлены признаки нелегального кредитора. Это означает, что получение потребительских займов в них сопряжено с рисками для заемщиков.

Вывески, под которыми скрываются мошенники, могут быть разными. Это и микрофинансовые организации, и ломбарды, и комиссионные магазины. Последние зачастую выдают себя за ломбарды. Они забирают у клиентов вещи в обмен на займы и реализуют их, не соблюдая сроков и правил хранения залога», — комментирует управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Еще одна компания, вошедшая в список «нелегалов», имеет признаки финансовой пирамиды.

В ЦБ предупреждают: в случае с пирамидами адрес регистрации компании не так важен: такие организации давно освоились в онлайне. В общероссийском списке «подозрительных» финансовых организаций более 4000 участников. Поэтому прежде чем оформить потребительский заем или отдать деньги «в рост», компанию стоит проверить на сайте ЦБ, в списке добросовестных участников рынка.

На главной странице есть переход в раздел «Проверить финансовую организацию». Если данных о компании там нет, она не имеет права оказывать финансовые услуги и не поднадзорна Банку России.  Также на сайте регулятора постоянно пополняется список компаний с признаками нелегальной деятельности.

Аналогичный сервис есть и в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

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Автор: Петр Савельев
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