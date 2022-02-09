Красноярцы набрали автокредитов более чем на 15 млрд рублей
Итоговая сумма по году почти на две трети превзошла ту, что была годом ранее. Это один из самых высоких приростов по стране.
За 2021 год жители Красноярского края заняли у банков почти 15,4 млрд рублей на покупку новых и подержанных автомобилей, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Это на 64,7% больше, чем было в 2020-м.
По объему автокредитования край оказался на 20 месте среди всех регионов страны и вторым по Сибири — больше только в Новосибирской области (примерно 16,1 млрд рублей). Также в ТОП-30 регионов по этому показателю вошли Кемеровская (15,2 млрд), Иркутская (12 млрд) и Омская (11 млрд) области.
По динамике же Красноярский край показал четвертый результат среди 30 регионов, лидирующих до объему выданных автокредитов. Чемпион здесь — Краснодарский край (+82,1%). По СФО же он опять же оказался вторым — правда, на этот раз уступил Иркутской области (68,1%).
В целом же по России за год было выдано автокредитов на 45,6% больше, чем в 2020-м. Итоговая сумма превысила 1 трлн рублей — это рекорд за всю историю этого рынка, сообщают в НБКИ.
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Количество автокредитов, выданных за год в крае, увеличилось почти на треть. Примерно на столько же выросли и сами займы на покупку автомобилей.
Красноярцы стали больше занимать на покупку жилья
Ипотечные кредиты в Красноярском крае за год выросли почти на треть. Это одна из самых выразительных динамик в России. Даже в среднем же по стране рост несколько меньше.
Жители Красноярского края за год взяли ипотечных кредитов почти на 120 млрд рублей
Больше всего таких займов было выдано в декабре. Но пиковые значения фиксировались и в отдельные месяцы весны, лета и осени.