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Красноярцы набрали автокредитов более чем на 15 млрд рублей

Красноярцы набрали автокредитов более чем на 15 млрд рублей
Иллюстрация: finanseosobiste.pl

Итоговая сумма по году почти на две трети превзошла ту, что была годом ранее. Это один из самых высоких приростов по стране.

#НОВОСТИ
За 2021 год жители Красноярского края заняли у банков почти 15,4 млрд рублей на покупку новых и подержанных автомобилей, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Это на 64,7% больше, чем было в 2020-м.
 
По объему автокредитования край оказался на 20 месте среди всех регионов страны и вторым по Сибири — больше только в Новосибирской области (примерно 16,1 млрд рублей). Также в ТОП-30 регионов по этому показателю вошли Кемеровская (15,2 млрд), Иркутская (12 млрд) и Омская (11 млрд) области.
 
По динамике же Красноярский край показал четвертый результат среди 30 регионов, лидирующих до объему выданных автокредитов. Чемпион здесь — Краснодарский край (+82,1%). По СФО же он опять же оказался вторым — правда, на этот раз уступил Иркутской области (68,1%).
 
В целом же по России за год было выдано автокредитов на 45,6% больше, чем в 2020-м. Итоговая сумма превысила 1 трлн рублей — это рекорд за всю историю этого рынка, сообщают в НБКИ.
 
Красноярцы набрали автокредитов более чем на 15 млрд рублей 1
 
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Красноярцы стали больше занимать на покупку жилья

Ипотечные кредиты в Красноярском крае за год выросли почти на треть. Это одна из самых выразительных динамик в России. Даже в среднем же по стране рост несколько меньше.

Жители Красноярского края за год взяли ипотечных кредитов почти на 120 млрд рублей

Больше всего таких займов было выдано в декабре. Но пиковые значения фиксировались и в отдельные месяцы весны, лета и осени.

Автор: Петр Савельев
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