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Красноярск готовится принять КЭФ-2022

Красноярск готовится принять КЭФ-2022
Иллюстрация: архив ДК

В Правительстве края обсудили подготовку Красноярского экономического форума «Сибирь: экономика будущего», который пройдет 2-4 марта на площадке Сибирского федерального университета.

#НОВОСТИ

Участники совещания под руководством заместителя председателя Правительства Красноярского края Сергея Верещагина проанализировали формирование деловой и молодежной программы КЭФ, оценили подготовку площадок для проведения офлайн- и онлайн- мероприятий, а также готовность культурных, спортивных и развлекательных мероприятий для гостей и участников форума.

Красноярский экономический форум открывает российский деловой сезон. В условиях существующих ограничений КЭФ по-прежнему является одной из крупнейших площадок для обсуждения актуальной российской и международной повестки.

Участники КЭФ обсудят стратегию опережающего развития Ангаро-Енисейского макрорегиона с учетом инициативы Сергей Шойгу по созданию в Сибири новых городов – научно-промышленных и экономических центров. Также в повестке займут важное место вопросы экологии – в том числе, мировой тренд по переходу на «зеленую» экономику и использование «чистой» энергетики для производств.

Основная программа форума будет максимально актуальной и связанной с развитием Сибири как плацдарма для развития экономики нашей страны. Будут сделаны акценты не только на развитие новых технологий экономики будущего, но и на экологию.  Она должна успевать за глобальными инвестиционными проектами, которые будут разворачиваться на территории сибирского региона», – рассказал генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

Также он отметил важность использования коммуникационных технологий, которые впервые были применены при проведении форума в прошлом году.

Гибридный формат КЭФ позволяет подключить к обсуждению значительное количество экспертов из разных точек планеты, от этого уровень дискуссий выигрывает в содержательном плане. Благодаря онлайн-форматам форум становится глобальной площадкой для мозгового штурма», –  подчеркнул Сергей Николаевич.

В этом году, помимо обычного онлайн-подключения экспертов к мероприятиям форума, планируется работа экспертных онлайн-площадок в Москве и зарубежных городах.

По словам заместителя руководителя Программной дирекции КЭФ Никиты Кондрахова, у делового сообщества большой интерес к форуму.

Ежедневно поступают предложения по участию, спикерству и интеллектуальному партнерству. Мы наблюдаем небывалый ажиотаж со стороны делового сообщества, органов федеральной и региональной исполнительной власти.  С особым интересом готовы принять участие в дискуссиях иностранные спикеры и эксперты. Это связано с промышленным потенциалом Сибири в части развития российской и мировой экономики, а также с экологической составляющей промышленных проектов, имеющих важное значение для внешних партнеров», – отметил Никита Кондрахов.

Главной площадкой КЭФ-2022 станет многофункциональный комплекс Сибирского федерального университета. Работа на Красноярском экономическом форуме  будет организована с учетом антиковидных мер и рекомендаций Роспотребнадзора.

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Автор: Петр Савельев
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